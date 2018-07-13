WhatsApp'ın Bildirim Ekranına Bir Özellik Daha Eklendi

Facebook’un sahibi olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için beklenen özelliklerden birinin daha beta sürümüne eklendiği ortaya çıktı. WhatsApp Beta kullanıcıları, bildirim ekranından mesajlara okundu onayı verme özelliğini kullanmaya başladıklarını söylediler.

Son zamanlarda birçok yeni özelliği kullanıcılarının beğenisine sunmaya başlayan WhatsApp, kullanıcıların kullanmak isteyebileceği bir başka özelliği daha sisteme entegre etmek için harekete geçti. İlk olarak WhatsApp Beta 2.18.214 sürümünü kullananlar için hizmete açılan, Okundu Olarak İşaretle özelliği, bu sebeple gün yüzüne çıkmış oldu.

Okundu Olarak İşaretle özelliği beta kullanıcılarının beğenisine sunulmadan önce, bildirim ekranında sadece Cevapla tuşu yer alıyor ve kullanıcılar cevapla tuşuna basarak, uygulamayı tamamen açmadan mesajları yanıtlayabiliyorlardı. Okundu Olarak İşaretle özelliğiyle birlikte bildirim ekranında yer alan tuşların sayısı ikiye çıkarılırken, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı açmadan kullanabilecekleri özellikler de artmış oldu.

"Okundu Olarak İşaretle" özelliği ile bir sohbetten üst üste mesajlar geldiğinde uygulamaya girmeye gerek kalmadan mesajları okuduğunuzu karşı tarafa bildirebileceksiniz. Yani bildirim menüsünden okuduğunuz mesajlara okundu bildirimi göndererek, uygulamaya girip, bütün mesajları açmanız gerekmeden, işinizi halledebileceksiniz.