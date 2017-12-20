WhatsApp'ın Facebook ile Bilgi Paylaşması Yasaklandı

Geçtiğimiz yıllarda Facebook tarafından satın alınan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp yeni bir yasal yaptırımla karşı karşıya.

Eskiden Yahoo!'da çalışmış Jan Koum ve Brian Acton, 2009 yılında WhatsApp'ı kurmuş ve anlık mesajlaşma servislerini kullanıma açmıştı. Bu adımdan sonra WhatsApp bir hayli hızlı bir yükseliş yakalamıştı, şu an dünyanın en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma servisinin WhatsApp Messenger olduğunu söyleyebiliriz.

WhatsApp'ın bu hızlı yükselişi kuruluşunu takip eden yıllarda Facebook'un dikkatini çekmişti. Mark Zuckerberg, nihayet 2014 yılında hedefini gerçekleştirmiş ve 19 milyar dolar gibi inanılmaz bir miktarda para ödeyerek WhatsApp'ı satın alıp Facebook bünyesine kazandırmıştı. İşte bu tarihten beri WhatsApp, Facebook'un bir alt şirketi olduğu için WhatsApp verilerini Facebook ile paylaşıyor.

WhatsApp'ın dünya çapında ortaya çıkan yasal süreçlerde ve davalarda yetkililer ile işbirliği yapması talep ediliyordu; fakat bu yasal taleplere rağmen WhatsApp verilerinin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirterek işbirliği yapmaya yanaşmıyordu. Buna rağmen, Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, kullanıcılarının verilerini Facebook ile paylaşabiliyordu. Bu durum biraz rahatsız ediciydi ve WhatsApp'ın iyi niyetini sorgulatıyordu.

WhatsApp'ın kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşması Fransa'da yasal kurumların süzgecine takıldı. WhatsApp, yaptığı bir kullanıcı sözleşmesi değişikliğiyle kullanıcı bilgilerini güvenlik tedbirleri geliştirmek, sektörel istihbarat elde etmek ve odaklanmış reklamlar sunabilmek adına Facebook ile paylaşacağını duyuruyordu. İşte bu değişiklik Fransa'nın kişisel bilgi güvenliğini değerlendiren yetkili kurumu olan CNIL tarafından incelendi ve kullanıcılarının haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle kanunlara aykırı bulundu.

CNIL, kendi sitesinde WhatsApp'a bir ihtar çekti ve mevcut veri paylaşım faaliyetlerini durdurması için anlık mesajlaşma servisine 1 ay süre verdi. CNIL tarafından paylaşılan bilgilere göre kurum, WhatsApp'tan defalarca Facebook'a gönderilen verilerin örneklerini talep etmiş; fakat WhatsApp bu teklifi, verilerin Amerika'daki merkezinde saklandığını ve ancak Amerikan yargısı tarafından gelen bir taleple paylaşılabileceğini öne sürerek reddetmiş.

CNIL, yaptığı incelemede WhatsApp'ın güvenlik tedbirlerini geliştirmeye yönelik vaatlerinin geçerli olduğunu; fakat sektörel istihbarat elde etme amacıyla veri toplamasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Ayrıca WhatsApp kullanıcıları bu veri toplama talebini reddetme seçeneğine de sahip değiller. Ancak uygulamayı temelli kaldırarak veri toplanmasını engelleyebiliyorlar. Bu durum da temel hak ve özgürlüklerin ihlali olarak değerlendiriliyor.

Daha önceden Almanya ve İngiltere gibi ülkeler de Facebook ve WhatsApp arasındaki veri paylaşımının durdurulmasını talep etmişlerdi. Instagram'ın da Facebook bünyesinde olduğunu düşünürsek benzer veri paylaşımının bu iki servis arasında da yapılabileceğini ve Facebook'un yeni davalarla yüzleşeceğini öngörebiliriz.