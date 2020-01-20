WhatsApp'ın Kullanıcı Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Almanya merkezli online istatistik portalı Statista, en popüler mesajlaşma uygulamalarını paylaştı. İşte dünya genelinde akıllı telefonlarda en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları ve kullanıcı sayıları

İnternetteki en iyi istatik şirketlerinden biri olan Statista, sosyal medya uygulamaları ile ilgili 2019 verilerini açıkladı. 2019 Ekim verilerine göre dünyanın dört bir yanında en çok indirilen ve aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp. WhatsApp’ın 1.6 milyar kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp’ı Facebook Messenger (1.3 milyar kullanıcı), WeChat (1.1 milyar kullanıcı) izliyor.

Sosyal medya ile alakalı çıkan haberlerde de WhatsApp birinci sırada. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgiler ışığında geçtiğimiz yıl sosal medya ile alakalı basına 137 bin 258 haber yansıdı. Sadece WhatsApp uygulamasının basında konuşulma sayısı 7 bin 515. WhatsApp haber içeriklerinde de en sık bahsedilen uygulama. Aynı zamanda en çok tercih edilen mobil işletim sistemi Android’in mağazasında 5 milyar indirmeye ulaşan tek Google’a ait olmayan uygulama.