WhatsApp'ın Kurucusu İki Kere Ofise Gidip 450 Milyon Dolar Alacak

Birkaç ay önce Facebook’tan ayrılacağını duyuran WhatsApp’ın kurucularından Jan Koum, önümüzdeki iki ay iki kere daha ofise gitmesi halinde 450 milyon dolarlık ödeme alacak. Jan Koum şimdiye kadar 7 milyar dolar değerinde hisse satarak, kişisel servetini katlamıştı.

2009 yılında çok küçük bir ekiple geliştirilmeye başlanan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletim sistemi mağazalarında yayınlanmasının ardından milyarlarca kullanıcıya ulaşmış ve dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasına girmeyi başarmıştı. 2014 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 19 milyar dolar ödenerek satın alınan WhatsApp, kurucuları ve çalışanlarıyla birlikte Facebook bünyesine katılmıştı.

Silikon Vadisi’nde, girişimlerini büyük şirketlere satan bazı patronların, çeyrekler arasında ya da yıllık olarak hisselerini tahsil edene kadar satın alımı yapan şirkette çalışmaya devam etmeleri bir gelenek haline dönüşmüştü. WhatsApp’ı sattıktan sonra Facebook çalışanları arasına giren Jan Koum’un, bütün hisselerini alabilmek için 4 yıl boyunca Facebook çatısı altında kalması gerekiyordu. 2014’te gerçekleşen satışın ardından kasım ayı itibarıyla 4 yıllık süresini dolduracak olan Koum, yakın zaman önce yaptığı açıklamayla Facebook’tan ayrılacağını duyurmuştu.

Facebook’tan ayrılmadan önce her ay bir kere Facebook ofisinde boy göstermesi gereken Jan Koum’un sadece iki kere daha işe giderek, 450 milyon dolar daha kazanmaya hak kazanacağı söylendi. Kasım ayından sonra kendisine bir Porsche alıp frizbi oynamak istediğini söyleyen Koum, toplamda 8 milyar dolar gibi bir servete sahip olmuş olacak.