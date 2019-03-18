WhatsApp’ın Kurucusundan ‘Facebook’u Silin’ Çağrısı

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’ın iki kurucusundan biri olan Brian Acton, ses getirecek bir açıklamanın altına imza attı.

2009 yılında Jan Koum ve Brian Acton tarafından kurulan WhatsApp, kısa zamanda dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma platformlarından biri haline geldi. Yepyeni bir iletişim modeli sunan ve bu anlamda müthiş bir devrime yola açan uygulama, 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında Facebook çatısı altına geçti.

Sosyal medya devinin çatısı altında müthiş bir gelişim kaydeden WhatsApp, birbiri ardına yayınlanan yeni özelliklerle bambaşka bir çehreye kavuştu; ancak bu durum beraberinde derin bir çatlağa da neden oldu.

Satın almanın ardından Facebook’a geçiş yapan Koum ve Acton, uygulamanın hizmet modeli konusunda sosyal medya devi ile önemli anlaşmazlıklar yaşadı. Çareyi şirketten ayrılmakta bulan ikili, büyük emekler vererek kurdukları WhatsApp’ı tamamen Facebook’un idaresine bıraktı.

Tabii, bu ayrılık iki taraf arasındaki gerginliği azaltmadı. Geçtiğimiz yıl patlak veren Cambridge Analytica skandalının ardından kullanıcılara Facebook profillerini silmelerini söyleyen WhatsApp kurucu ortağı Acton, çok çarpıcı bir açıklamaya daha imza attı.

Stanford Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan Acton, Facebook, Google ve Apple gibi şirketleri hedef aldı.

Bu gibi büyük şirketlerin neyin nefret söylemi olduğunun ya da olmadığının ayrımını yapmakta zorlandığını söyleyen Acton, “Apple hangi uygulamanın iyi hangisinin kötü olduğuna karar vermekte zorlanıyor. Google hangi internet sitesinin kötü olduğunu seçmekte zorlanıyor. Bu şirketler bu tarz kararları vermek için yeterince donanımlı değiller” dedi.

Facebook’un gizlilik kurallarını açıkça ihlal ettiğini belirten Acton, öğrencilere Facebook’u silmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Her seferinde WhatsApp’ı Facebook’a sattığı için pişman olduğunu dile getiren Acton, geçtiğimiz yıl Forbes ’a verdiği demeçte, “O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım… Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” ifadelerini kullanmıştı.