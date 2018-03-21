WhatsApp'ın Kurucusundan Facebook'u Silin Mesajı

Herkesin kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın eş kurucularından biri olan Brian Acton, resmi Twitter hesabı üzerinden “#deleteFacebook” yani Facebook’u silin kampanyasına destek oldu.

Yakın zaman önce başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünyayı karıştıran bir olay yaşanmış ve Facebook’un izin şekilde veri analiz şirketi Cambridge Analytica’ya kullanıcı verisi sattığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 50 milyon Amerikalının verilerini satın alan Cambridge Analytica’nın halihazırda ABD başkanı olan Donald Trump’ın seçimi kazanmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi olarak gösterilmişti.

Cambridge Analytica skandalının patlak vermesinin ardından Facebook 30 milyar dolar değer kaybederken, birçok kullanıcı Facebook’u Silin kampanyasına destek olmaya başlamışlardı. Facebook’un kullanıcı verilerini izinsiz olarak depoladığı ve sattığını söyleyen kullanıcılar, bunun tekrar yaşanmaması adına Facebook’u silme çağrısında bulunmuşlardı.

Kampanyaya en ilginç desteklerden bir tanesiyse WhatsApp’ın kurucu ortaklarından Brian Acton’dan geldi. Resmi Twitter adresi üzerinden “Facebook’u silmenin zamanı geldi” mesajı paylaşan Acton, 2014 yılında WhatsApp’ı 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satmıştı. Kullanması ücretsiz olan mesajlaşma uygulamasına 19 milyar dolar verilmesi zamanında şaşkınlıkla karşılanırken, böylesine yüksek bir satış bedelinin milyarlarca kişinin kullanıcı verisine erişim sağlanması amacıyla verildiği kaydedilmişti.