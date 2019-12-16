WhatsApp’ın Pek Bilinmeyen Üç Yeni Özelliğini Açıklıyoruz!

Dünyanın en popüler mesajlaşma ve iletişim uygulamalarında biri olan WhatsApp, zaman zaman uygulamasına yepyeni özellikler ekliyor. Geçtiğimiz günlerde getirilen ve kullanıcılar tarafından pek bilinmeyen üç yeni özellik de oldukça faydalı olacağa benziyor.

Söz konusu yeni özellikleri ‘WhatsApp Hatırlatıcı’, ‘Arama Bekletme’ ve ‘İstemediğiniz Gruplardan Uzak Durma’ olarak adlandırabiliriz.

WhatsApp kullanırken işinizi kolaylaştıracak olan bu üç yeni özelliğe gelin yakından bakalım:

1) WhatsApp Hatırlatıcı

WhatsApp’ta hatırlatıcı kurabileceğinizi biliyor muydunuz? WhatsApp ile popüler hatırlatma uygulamalarından biri olan Any.do arasında geçtiğimiz günlerde bir anlaşma yapılmıştı. Bu sayede artık WhatsApp’ta iken hatırlatıcı kurabilirsiniz.

Ancak bu özelliği kullanabilmeniz için Any.do uygulamasını da telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama, telefonunuza yüklendikten sonra WhatsApp ile bağlantılı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Daha sonra ise WhatsApp üzerinden Any.do’ya mesaj atarak istediğiniz hatırlatmayı kurabilirsiniz.

Fakat bu özelliği kullanabilmeniz için aylık 5.99 dolarlık (yaklaşık 35 TL) bir ücret ödemeniz gerektiğini de belirtelim.

2) Arama Bekletme

Daha önce WhatsApp’ta biriyle konuşurken gelen WhatsApp aramalarını göremiyorduk. Hatta hat üzerinden gelen aramalar nedeniyle WhatsApp aramaları kesiliyordu.

WhatsApp’a gelen yeni özellik sayesinde, artık uygulama üzerinden arama yaptığınız sırada gelen diğer aramaları da görebiliyorsunuz. Bu aramalara da cevap verebiliyor ya da reddedebiliyorsunuz.

3) İstemediğiniz Gruplardan Uzak Durma

WhatsApp’ın bir diğer yeni özelliği ile artık gruplara alınma konusunda kendi seçimlerinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede istemediğiniz bir gruba alınmanız gibi durumların önüne geçebilirsiniz.

WhatsApp üzerinden kimlerin sizi gruba alabileceğini seçmek için sırasıyla Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar menülerini takip edebilir ve son bölümde karşınıza çıkan üç farklı seçenekten birini işaretleyebilirsiniz.

Söz konusu üç farklı seçenek Herkes / Kişilerim / Şunlar Hariç Kişilerim olarak sıralanıyor. Bu seçenekler sayesinde, isterseniz sadece kişilerinizin sizi gruplara almasına izin verebilir ya da kimlerin sizi gruplara alabileceğini tek tek işaretleyebilirsiniz.