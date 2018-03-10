WhatsApp'ın Sticker Mağazası Renkleniyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni özellik kazanmaya devam ediyor. Güncel sürüm ile gelecek olan Sticker Mağazası, beta olarak sunulan üç yeni paketle renklenmeye başladı.

Alisa Kryzhanovska, Minseung Song ve Pete Ellison tarafından oluşturulan üç ayrı paketin içerisinde yepyeni sticker'lar bulunuyor. Konuşmaları daha canlı ve eğlenceli hale getirmek için yapılan WhatsApp Sticker Mağazası, böylelikle ilk güncellemesini de almış olacak. Henüz beta aşamasında olduğu ifade edilen bu üç paket, 2.18.75 güncellemesi ile sunulacak.

Şimdilik Android sistemini daha ön planda tutan WhatsApp, Sticker yeniliğini ilk bu platforma sunacak gibi gözüküyor. İsterseniz şimdi de üç yeni sticker paketine göz atalım:

Alisa Kryzhanovska tarafından oluşturulan 'tuzlu' paketinde bir karakterin onlarca farklı duyguyu yaşadığı çıkartmalara bulunuyor. Görselin alt kısmında yazana göre bu çıkartma paketinin boyutu 304 KB olacak.

Bir diğer paket 'Cuppy' ise Minseung Song tarafından tasarlanmış. Karşı tarafa bir bardak çay teklifi sunarcasına hazırlanan bu paketin boyutu da 266 KB.

Sonuncu paket de Pete Ellison'ın hazırladığı 'Bibimbap Arkadaşları'. Çeşitli duygular barındıran bu paket, biraz daha karmaşık duruyor. Ayrıca 316 KB boyutunda.