WhatsApp’ın Yeni Özelliği ile Sesli Mesajları Peş Peşe Dinleyebileceksiniz

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yepyeni bir özellikle karşımıza çıktı.

Sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyar kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği, kullanıcıların sesli mesajları birbiri ardına otomatik olarak dinlemesini sağlayacak. Söz konusu özellik şimdiye kadar yalnızca WhatsApp'ın iOS sürümünde mevcuttu; ancak yeni güncellemeyle birlikte Android kullanıcıları da bu özellikten faydalanabilecek.

Bu özellik, adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcıların peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine, bir dokunuşla hepsini birden dinlemelerine imkan tanıyacak.

WhatsApp, ilk sesli mesajın bitiminden sonra kullanıcıyı sesli olarak bilgilendirecek. Bunun hemen ardından ise bir sonraki sesli mesaja geçilecek. Kullanıcının bu aşamada hiçbir işlem yapması gerekmiyor. WhatsApp, sesli mesaj dizisi bittiğinde kullanıcıların kısa bir uyarı sesi duyacağını söylüyor.

Yeni sesli mesaj özelliği ilk olarak WhatsApp'ın Android sürümü için yayınladığı 2.18.362 beta sürümünde ortaya çıkmıştı. Bugün itibarıyla 2.19.150 sürümünde kullanıma sunulan yenilik, platformdaki konuşma deneyimini önemli ölçüde iyileştirecektir.

Android kullanıcıları, WhatsApp uygulamalarını Play Store’dan güncelleyerek söz konusu özelliği kullanmaya başlayabilir.