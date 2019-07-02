WhatsApp İnsan Sağlığına İyi Geliyor

Başta WhatsApp olmak üzere pek çok sosyal medya uygulaması, insanların sağlığı için sanıldığı kadar kötü olmayabilir. Hatta yapılan araştırmalara göre WhatsApp vücut için yararlı bir platform.

Edge Hill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından sunulan yeni bir rapora göre, WhatsApp'ta arkadaşlarla ve aileyle etkileşime girerek zaman geçirmek, bir kişinin psikolojik sağlığına iyi geliyor. WhatsApp'a daha fazla zaman harcayan insanlar, daha yüksek düzeyde özgüven ve daha az yalnızlık hissi yaşıyor.

Yalnızlık Hissine WhatsApp Çözümü

Araştırmanın psikoloji uzmanı Linda Kaye “Sosyal medyada vakit geçirmenin refahımız için kötü olup olmadığı konusunda çok fazla tartışma var ancak düşündüğümüz kadar kötü olmadığını söyleyebiliriz” dedi. Ayrıca günlük aktif olarak kullanılan WhatsApp'ın yalnızlığa çözüm olduğu da dile getirildi. Kaye açıklamasında, WhatsApp'ın insan ilişkilerinin normal seviyede kalmasını sağladığını aktardı.

Yine de Sosyal Medyanın Fazla Kullanımı Zararlı

Ancak yine de sosyal medyanın bu kadar yararlı olduğunu söylemeyen araştırmalar da bulunuyor. Örneğin 2018'de yapılan bir araştırmada sosyal medyada harcanan zaman ile endişe, depresyon ve yalnızlık düzeyleri arasında doğrudan bir artış yaşandığı belirtilmişti. Hatta insanların Facebook kıskançlığı yaşadığını bile görmüştük.

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