Whatsapp, iOS Cihazlarda Mesajları İletmeye Sınır Getiriyor

Whatsapp, Brezilya'daki kullanıcıların aynı anda iletebilecekleri mesaj sayısını sınırladıktan üç yıl sonra bu özelliği küresel olarak kullanıma sunmayı planlıyor.

Şu anda beta sürümünde olan bu yeni özellik, yakın zamanda gelecek güncelleme ile tüm dünyada aktif hâle gelecek. WABetaInfo'ya göre bu özellik iOS için WhatsApp'ın 22.7.0.76 beta sürümünde mevcut. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi uygulama spam ve yanlış bilgileri önlemek adına iletilen mesajları yeniden iletme özelliğine sınır getirmeye başlıyor.

Whatsapp'ta İletilen Mesajları Yeniden İletme Özelliği Sınırlandırılıyor

Şu andan itibaren bu özellik yalnızca önceden iletilmiş mesajlar için geçerli olacak. Mesajın sahibi sizseniz istediğiniz herkese iletmeye devam edebileceksiniz. Bu yeni sınırlama ile WhatsApp kullanıcıları aynı anda yalnızca bir iletilen mesajı iletebilecek. Brezilya'da uygulama aynı zamanda bir kez iletilen bir mesajı birden çok kez iletilen mesajdan ayırıyor. İlki beş sohbete kadar paylaşılabilirken, ikincisi yalnızca bir kez iletilebiliyor.

Bunun dışında WABetaInfo, gelecekteki Topluluklar özelliği hakkında daha fazla bilgi paylaştı. WhatsApp, Kamera sekmesini Topluluklar sekmesiyle değiştirmeyi planlıyor. Paylaşılan ekran görüntüsüne bakıldığında, yakında gelecek olan bu özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün.

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