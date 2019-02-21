WhatsApp iOS Sürümündeki Güvenlik Açığı Hemen Giderilecek

Bu ayın başlarında WhatsApp’ın sahibi Facebook, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasının iOS sürümüne Face ID ve Touch ID ile giriş yapma özelliği getirmişti. WhatsApp, tam anlamı ile çalışmadığı fark edilen özellik konusunda açıklama yaparak, bulunan hatanın hemen düzeltileceğini açıkladı.

WhatsApp uygulamasının iOS tarafında güvenliğini artırma adına alınan karar, geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme ile uygulanmaya başlamışken, bir süre önce yeni özellikte küçük bir açık keşfedilmişti. Reddit kullanıcısı de_X_ter, Face ID ya da Touch ID özelliğinin "hemen" yerine “bir dakika sonra, 15 dakika sonra” gibi seçeneklerinin seçilmesi durumunda, WhatsApp üzerinden bir paylaşım yapılmak istendiğinde, uygulamaya şifresiz girilebildiğini gün yüzüne çıkarmıştı. Yani herhangi bir internet sitesinden ya da uygulamadan “paylaş” butonu kullanılarak WhatsApp seçildiğinde, uygulamaya Face ID ya da Touch ID sormadan girilebiliyordu.

Güvenlik açığının keşfedilmesinden sonra harekete geçen WhatsApp, bugün resmi bir açıklama yaparak, yeni özellikteki hatanın giderileceğini söyledi. Açıklamada WhatSapp > Hesap > Gizlilik > Ekran Kilidi yolunun izlenmesi durumunda kullanıcıların karşısına çıkan Face ID ve Touch ID seçeneğinde “hemen” şıkkın işaretlenmesi durumunda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı ve kullanıcıların herhangi bir güvenlik açığı olmadan uygulamalarını kullanmaya devam edebilecekleri aktarıldı. 1 dakika, 15 dakika gibi seçeneklerin ise şimdilik sorunlu olduğu, yakın zaman sonra yapılacak güncelleme ile bu sorunun giderileceği belirtildi.