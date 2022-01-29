WhatsApp CEO’sundan iPad açıklaması!

En çok kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp; Androis, iOS, Windows ve macOS gibi sistemlere sahip cihazlarda kullanılıyor. Geliştirilen özellikleri ile her geçen gün kullanıcılara çok daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlayan söz konusu uygulama, 2 milyardan fazla kullanıcı ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Bu noktada, geçen yıl gelen ‘çoklu cihaz desteği’ ile WhatsApp’ı akıllı telefon olmadan bilgisayarda kullanmak mümkün olmuştu. Çoklu cihaz desteğinin ardından kısmen bağımsız bir platforma dönüşen WhatsApp, akıllara iPad için özel bir sürümün çıkabileceği ihtimallerini getirmişti.Konu üzerine Will Cathcart, The Verge ile yaptığı röportajda ‘WhatsApp iPad’ uygulamasına yönelik talebin farkında olduklarını belirtti. İşte, WhatsApp’ın CEO’su Cathcart’ın, iPad’e özel bir sürüm hakkında verdiği röportajın detayları…

WhatsApp CEO’su, iPad Uygulamasına Yeşil Işık Yaktı!

WhatsApp kullanıcıları sık sık WhatsApp’ın iPad uygulamasının olmasını dile getiriyordu. Meta’ya bağlı sosyal medya uygulaması Facebook ve Messenger’ın iPad uygulamaları mevcut olması ise WhatsApp’a olan baskıyı artıyor ve beklentinin oluşmasına neden oluyordu. Buna rağmen WhatsApp’ı iPad’de kullanmanın tek yolu olarak WhatsApp Web öne sürülüyordu. Her seferinde uygulamaya giriş yapmayı gerektiren bu özellik ise kullanıcıları zorluyordu. Ancak tabii ki bunun şirket tarafında geçerli bir nedeni vardı. WhatsApp’ın iPad uygulamasının olmamasının nedeni, birden fazla cihazda mesajların güvenli bir şekilde senkronize edilebileceği bir şifreleme sisteminin olmamasıydı. WhatsApp CEO’su Will Cathcart, geliştirdikleri yeni teknolojilerle bu sorunu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Will Cathcart verdiği röportajda ‘WhatsApp iPad’ uygulamasına yönelik talebin farkında olduklarını belirterek “İnsanlar uzun zamandır bizden iPad uygulaması bekliyor. Biz bunu yapmayı gerçekten çok istiyoruz.” ifadesini kullandı. Cathcart, geçen yıl WhatsApp’a gelen çoklu cihaz desteğine atıfta bulunarak “birden fazla cihazı desteklemek için çok çalıştık” diyerek şunları ekledi:

“Web ve masaüstü uygulamalarımızda artık bu [çoklu cihaz kullanımı] mümkün. Çoklu cihazım açık olduğunda telefonumu kapatabilir veya ağ bağlantım olmasa bile masaüstü bilgisayarımda mesajlaşabilirim. Bu, bir tablet uygulamasında telefonunuz açık olmasa bile uygulamayı kullanabilmek için gerçekten önemli. Yani teknolojimizin temeli hazır.”

Whatsapp’ı Akıllı Telefon Olmadan Kullanmak İçin:

WhatsApp’ı akıllı telefonunuz olmadan bilgisayarda kullanmak istiyorsanız çoklu cihaz programına katılmalısınız. Katıldıktan sonra bilgisayardaki mevcut WhatsApp Web oturumlarınız kapatılacaktır. ‘Bağlı cihazlar’ bölümüne girip parmak izi veya Fade ID doğrulamasını yaparak yeniden bağlantı kurmanız gerekiyor. Ardından WhatsApp Web, ana telefonunuzdaki mesajları otomatik olarak bilgisayara aktarılacaktır.