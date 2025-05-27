iPad Sahiplerinin Yıllardır Beklediği Haber Geldi!

Apple yıllardır yeni modelleri ile karşımıza çıktığı iPad'lerde performans konusundaki tüm soru işaretlerini kaldırmış ve hatta dizüstü bilgisayarları geride bırabilecek hale getirmiş olsa da, yazılım tarafında anlam verilemeyen bazı noktalar var. Örneğin yıllar boyunca iPad'lerde Hesap Makinesi uygulaması bulunmuyordu.

WhatsApp'ın iPad Uygulaması Yakında Yayınlanacak!

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında yayınlanan iPadOS 18 ile Hesap Makinesi uygulamasına kavuşan iPad için yıllardır beklenen iki uygulama daha var: WhatsApp ve Instagram.

Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri, "Instagram'ın neden iPad uygulaması yok?" sorusuna Eylül 2021'de şaşırtıcı bir cevap vermişti. Hali hazırda yapılması gereken çok iş olduğunu ve insan kaynağının sınırlı olduğunu belirten Mosseri, iPad uygulamasına kaynak ayırmalarının karlı bir iş olmadığını dile getirmişti.

Bugün WhatsApp'ın resmi X hesabı, WhatsApp'ın bir iPad uygulaması yayınlaması gerektiğini söyleyen bir gönderiye göz emojisiyle yanıt verdi. Bu paylaşım yaklaşık iki yıldır TestFlight aracılığıyla Beta sürecinde bulunan WhatsApp for iPad çok yakında yayınlanacağı anlamına geliyor.

Net bir tarih verilmemiş olsa da, bu paylaşımı gören binlerce kullanıcı "sonunda" dedi. WhatsApp'ın yanı sıra Instagram için iPad uygulamasının da geliştirme sürecinin devam ettiği söyleniyor. Ancak onun için henüz bir test süreci başlatılmadı.

Özetlemek gerekirse, iPad kullanıcılarının yıllardır beklediği uygulamalar nihayet geliyor. Ancak fiyatı 130 Bin TL'lere kadar ulaşan bir cihazda Instagram, WhatsApp veya Eylül ayında kadar Hesap Makinesi yok denilmesi pek kabul edilebilir değil.