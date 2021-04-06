WhatsApp, iPhone ve Android Arasında Mesajları Aktarma Sunacak

WhatsApp, iPhone ve Android arasında mesajları aktarma geliyor. WhatsApp kullanıcıları Android'den iOS'a veya tam tersine iOS'tan Android'e geçiş yaptıklarında sohbet yedekleri malesef yüklenemiyordu. Şimdi ise sohbet yedekleri her iki işletim sistemine de yüklenebilecek.

WhatsApp, iPhone ve Android Arasında Mesajları Aktarma

WhatsApp, sohbet geçmişinizi farklı bir işletim sistemine aktarma imkanı sunacak. Şu anda internette WhatsApp sohbet geçmişinin farklı işletim sistemlerine taşınmasına izin verebilecek bazı araçlar var, ancak bunlar gerçekten tavsiye edilmiyor ve 3. parti WhatsApp sürümlerinde olduğu gibi, Hizmet Şartları'nı ihlal ettikleri için izin verilmiyor.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik, sohbet geçmişinizi taşıma olasılığını sağlayacak.

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, sohbet geçmişinizi iOS'tan Android'e taşımanıza izin verecek. WhatsApp'ın da tersine izin vereceği aşikâr. Kullanıcı, farklı bir işletim sistemine sahip bir cihazı WhatsApp hesabına bağlamaya çalıştığında, Android sürümüyle herhangi bir uyumluluk hatasını önlemek için her zaman App Store veya TestFlight'ta bulunan en son WhatsApp güncellemesine güncelleme yapması gerekmekte.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı halen bilinmezliğini korumakta. Ancak çok yakın bir zamanda özelliğin getirileceğini tahmin etmekteyiz. Özelliğin test aşamasının ardından kullanıma açılması bekleniyor. WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Çapraz platform desteği sayesinde iOS, Windows Phone, Windows ve hatta tarayıcılarınız üzerinde bile kullanabildiğiniz WhatsApp, bu sayede çevrenizdeki insanlar hangi mobil cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, onlarla kolayca etkileşim halinde kalmanıza da olanak sağlıyor.

Facebook, WhatsApp Mesajlarına Erişiyor Mu?

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp tarafından resmi bir açıklama gelmişti ve Facebook'un WhatsApp mesajlarına erişmediği duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti:

"WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez. Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir."

WhatsApp'ın tarafımıza geçtiğimiz haftalarda gönderdiği açıklamada Facebook'un veya üçüncü şahısların mesajlara erişimi olmadığı belirtiliyor.