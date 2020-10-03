WhatsApp Kalıcı Sessize Alma Özelliği Kullanıma Sunuluyor

WABetaInfo, geçtiğimiz aylarda dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp Messenger'a sohbetleri kalıcı olarak sessize alma özelliğinin üzerinde çalıştığını açıklamıştı. WhatsApp kalıcı sessize alma özelliği üzerinde çalışan WhatsApp, çalışmalarının artık sonuna yaklaşıyor. İşte dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'a gelecek yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar!

WhatsApp Kalıcı Sessize Alma Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp Messenger, sohbetleri sessize alma seçeneğini anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına zaten uzun bir zamandan beri sunuyordu ancak WhatsApp Messenger'da sunulan sessize alma özelliğinin içerisinde yalnızca sekiz saat, bir hafta veya bir yıl seçenekleri olduğu için anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişiler yalnızca belirli bir süreliğine kişi veya gruplarla olan sohbetlerini susturabiliyordu.

İletişim kurmak için dünya genelinde yaygın kullanılan uygulamada yer alan sohbetleri sessize alma özelliğinin içerisindeki seçeneklere alternatif bir seçenek daha geldi. Anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişiler artık dilediği kişileri veya grupları sonsuza kadar sessize alabiliyor. Bu seçenek aslında yaklaşık olarak üç ay önce yine WABetaInfo tarafından duyurulmuştu. O zamandan bu zamana kadar özellik üzerinde sürdürdüğü çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren WhatsApp kalıcı sessize alma seçeneğini nihayet kullanıma sundu.

Yazılı mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ve sesli konuşma imkanı da veren WhatsApp Messenger'a gelen yeni gelen özelliğin şimdilik yalnızca beta kullanıcılarına sunulduğunun da altını çizmek gerekiyor. Anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına sonsuza kadar sessize alma özelliğinin geleceğini duyuran WABetaInfo, özelliğin 2.20.201.10 sürümünde mevcut olduğunu ifade etti.

Sessize alma seçeneğinin 2.20.201.9 sürümünde de kullanılabildiği görülüyor. Bu, WhatsApp kalıcı sessize alma özelliğini kullanmak için uygulamanın en son sürümüne ihtiyacınızın olmadığı anlamına geliyor. WABetaInfo, sonsuza kadar sessize alma özelliğinin yanı sıra depolama alanı ile ilgili bir özelliğin geleceğini de duyurdu. WhatsApp Messenger kullanan akıllı telefon kullanıcıları, uygulamaya yeni gelen özellikle beraber depolama alanını detaylı olarak yönetme imkanına sahip olacak. Kullanıcılar böylelikle telefonunda nelerin yer kapladığına daha ayrıntılı bir şekilde göz atabilecek.