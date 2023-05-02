SMS'ten Gelen Spam Mesajlar Yakında WhatsApp'a da Gelebilir: İşte Yeni Özellik!

WhatsApp, küçük işletmelerin büyümesine yardımcı olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor ancak bu özellik, kampanya SMS'lerinin artması nedeniyle WhatsApp'ı silmeye de teşvik edebilir. İşletmeler, kampanya mesajlarını müşterilerine toplu şekilde göndermek için bu özelliği kullanabilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği, işletmelerin kampanya ve bilgilendirme mesajları oluşturmasına izin veriyor. WhatsApp Business API kullanmayan küçük işletmeler, bu özellik sayesinde kişiselleştirilmiş promosyonlar, kampanyalar veya hatırlatıcılar oluşturup müşterileriyle paylaşabilirler. Oluşturulan mesajlar müşterilere toplu bir şekilde gönderilebilecek.

İşletmeler Mesajlarının Performanslarını Ölçebilecek

İşletmeler, mesajların performansını da ölçebilecekler. Bu sayede mesajın kaç müşteriye ulaştığı ve ne kadarının satışa dönüştüğü takip edilebilecek. Bu özellik, işletmenin doğru kampanyaları tespit etmesini ve müşterilerini kazanmasını sağlayacak.

Yeni özellik, işletmeler için satışları arttıracak olsa da kullanıcılar için değişken bir deneyim sunacak. Kampanyaları takip eden, bilgilendirici SMS veya bildirimleri faydalı bulanlar bu özelliği sevebilirler ancak kampanya SMS'lerinden bıkmış olanlar, WhatsApp'tan da kampanya bildirimleri almaktan rahatsız olabilirler.

WhatsApp'ın kampanya mesajları özelliği ücretli olacak ve her ülkede farklı ücretler talep edilecek. İşletmeler, reklam bütçelerine göre ayarlama yapabilecekler. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.