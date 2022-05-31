Whatsapp'a Kapak Fotoğrafı Özelliği Geliyor

Whatsapp geliştiricileri uygulamaya yeni özellikler getirmeye devam ediyor. Artık bir işletme hesabı kullanıcısı, WhatsApp'ın gelecekteki bir güncellemesinde özel bir kapak fotoğrafı oluşturabilecek. WABetaInfo'nun bildirdiğine göre WhatsApp, kullanıcılara WhatsApp işletme profillerine bir kapak fotoğrafı ekleme özelliği sağlayabilmek için bir süredir bu özelliğin üzerinde çalışıyor.

Raporlara göre Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu, iOS için WhatsApp Business'ta işletme hesapları için kapak fotoğrafları oluşturma özelliğini kullanıma sunmuştu. Özellik Android ve Masaüstü Whatsapp sürümleri için ise şu anda geliştirme aşamasında. WABetaInfo yayınladığı raporda platformun WhatsApp Masaüstü Beta sürümüne de kapak fotoğrafı oluşturma özelliğini getirmeye çalıştığını söyledi.

Whatsapp Kapak Fotoğrafı Özelliği Gelecekte Herkese Açılabilir

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar WhatsApp Masaüstü Beta'nın gelecekteki güncellemesinde iş profilini yapılandırırken özel bir kapak fotoğrafı oluşturabileceğini veya bir kapak fotoğrafı ekleyebilecekler. Bu görünen o ki şimdilik işletme hesapları için geliştirilen bir özellik ancak ilgi görmesi hâlinde tüm kullanıcılara da gelmesi muhtemel.

Whatsapp kapak fotoğrafı özelliğinden ayrı olarak, standart WhatsApp kullanıcıları için durum güncellemelerine özel yanıt göstergesi üzerinde çalışıyor. Özelliğin Android, iOS ve Masaüstü için WhatsApp Beta'nın gelecekteki bir sürümünde mevcut olması bekleniyor. Rapora göre sohbetteki en son mesajın bir durum güncellemesine yanıt olduğunu belirtmek için artık farklı bir simge görüntülenecek.

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