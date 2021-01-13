WhatsApp Kapatılacak Mı? WhatsApp Kapatılıyor İddiası

WhatsApp kapatılacak mı? WhatsApp kapatılıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konu hakkındaki ayrıntıları bir araya getirdik. 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin uygulamaya erişim sağlayamayacağı biliniyor. Türkiye WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi ile ilgili harekete geçti. İşte detaylar.

WhatsApp Kapatılacak Mı?

Sabah.com.tr'den Barış Şimşek'in haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı. Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat'a kadar konuyu değerlendirecek. WhatsApp ücretsiz bir uygulama olduğu ve BTK tarafından halihazırda bir lisansı bulunmadığı için, veri güvenliği uyarınca engellenebilir.

Neler Olacak?

Kurul, kanunun 18'inci maddesi uyarınca, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle şirkete 2 milyon lira para cezası kesebilir.

İkinci adım olarak ise kanun kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılabilir.

WhatsApp uygulamasının engellenmesinin talep edileceği söyleniyor. KVKK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kanun uygulamaların lisans iptali talebi için KVKK'ya yetki veriyor.

Şu anda incelemeler devam ediyor ve konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

WhatsApp'tan Resmi Açıklama Gelmişti

WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarına ve aşağıdaki soru-cevaplara göz atabilirsiniz:

Bu güncelleme WhatsApp’ın Facebook ile olan ilişkisini nasıl etkiliyor? Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.

WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz. Facebook’un bu güncelleme ile WhatsApp mesajlarına erişimi olacak mı? WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur.

Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder.

Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez.

Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir. Bu güncelleme Türkiye’deki kullanıcılar için ne anlama geliyor? Tüm kullanıcılar için olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar da yukarıda da belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor. WhatsApp’ın bu güncellemedeki amacı nedir? Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.

Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek. 8 Şubat’ta ne olacak? Güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.

WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor.

WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmeleri mümkün olacaktır.