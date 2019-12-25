WhatsApp Karanlık Mod Android ve iOS İçin Hazır!

WhatsApp’ın uzun süredir beklenen dark mode özelliği sonunda hazır! Çok yakında WhatsApp karanlık mod Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir olacak.

SMS’in yerini alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a koyu modun gelmesi uzun bir süredir bekleniyor. Gün içinde oldukça sık kullanılan uygulama bembeyaz arayüzüyle gözleri oldukça yorduğu gibi, pilin de ciddi derecede azalmasını sağlıyor. Çok kısa bir süre yayınlanacak güncellemeyle bu sorun ortadan kalkacak. Aslında bu özellik aylardır test aşamasında. İlk olarak sadece ayarlar sayfasında kulanılmıştı ve arka plan rengi siyahtan ziyade koyu gri gibiydi. Şimdi testlerde sona gelindi ve dark mode olması gerektiği gibi çalışıyor. WhatsApp’ın beta sürümlerini test eden ekiplerden WABetaInfo’ya göre WhatsApp’a dark mode özelliğinin gelmesine az bir zaman kaldı. Android için hazır ancak iOS için birtakım iyileştirmelere gerek olduğu söyleniyor.

Dark Mode gelmesi dışında, WhatsApp iOS sürümüne iki yeni özellik eklenecek. Birincisi; sesli mesajların otomatik olarak indirilmesini durdurarak ağ veri kulanımını azaltacak Düşük Veri Modu. İkincisi; Haptic Touch desteği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar uygulama simgesine basılı tutarak ek seçenekler görebilecek.

WhatsApp karanlık modu Android ve iOS cihazlarda şimdiden denemek isteyenler bir ipucu da paylaşılıyor. Android 10 çalıştıran bir telefona sahipseniz ve WhatsApp beta programının üyesiyseniz, Ayarlar - Ekran - Koyu Mod’un açık olduğundan emin olun. Kişilerinizden birine YouTube bağlantısı gönderin. QWERTY klavyeyi açın ve videonun küçük resmine dokunarak resim için resim oynatıcıyı etkinleştirin. WhatsApp’ı koyu modda göreceksiniz. Yalnız bu hack her zaman işe yaramıyor. iOS cihaz kullanıyorsanız mesajlaşma uygulaması üzerinden bir fotoğraf paylaşarak WhatsApp koyu moduna göz atabilirsiniz.