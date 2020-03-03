WhatsApp Karanlık Mod iOS ve Android'e Geldi! WhatsApp Koyu Mod Nasıl Yapılır?

WhatsApp karanlık mod iOS ve Android için nihayet aktif edildi. WhatsApp koyu mod nasıl yapılır? Android telefon ve iPhone kullanıcıları için WhatsApp dark mode (karanlık mod) açmanın yolu haberimizde.

WhatsApp, karanlık mod desteğine kavuşan son popüler mobil uygulama oldu. WhatsApp iOS ve Android uygulamasında dark mode (koyu mod) bir süredir test ediliyordu. Bugün hem Android hem de iPhone kullanıcılarının beklediği güncelleme yayınlandı. WhatsApp koyu mod, Android 10 ve iOS 13 çalıştıran cihazlarda sistem ayarlarından etkinleştirilebiliyor. Android 9 ve daha eski Android sürümlerini çalıştıran telefonlarda WhatsApp Ayarları - Sohbetler - Tema altından Koyu seçeneği seçilerek koyu mod açılabiliyor.

WhatsApp karanlık mod etkinleştirildiğinde, iOS cihazlarda simsiyah arayüz, Android cihazlarda daha koyu gri bir görünümle karşı karşıya kalınıyor. Arayüz, sohbet ekranı dışında etiketler, çıkartmalar da koyu moda uygun şekilde görünüyor. Son WhatsApp güncellemesini indirmeniz yeterli.