WhatsApp Karanlık Mod iPhone için Yayınlandı! Nasıl Kullanılır?

iPhone kullanıcılarının WhatsApp üzerinde uzun süredir beklediği karanlık mod sonunda yayınlandı. Peki iPhone'da WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır? İşte merak edilen tüm detaylar!

WhatsApp Karanlık Mod iPhone'lar için Yayınlandı!

iOS için yayınlanan yeni WhatsApp güncellemesi karanlık mod desteğini beraberinde getiriyor. Bu güncellemenin stabil sürüm için geçerli olmadığını ve beta sürüm güncellemesi dahilinde olduğunu vurgulayalım. Eğer WhatsApp Beta programına dahil değilseniz programa dahil olabilir ya da stabil sürüm için gelmesini bekleyebilirsiniz.

Beta programda test edilen özellikler genellikle kısa bir sürenin ardından stabil sürümler için de yayınlanır.

Güncel durumda iOS 13 ile birlikte karanlık mod desteği işletim sistemi genelinde yaygın hale geldi. Buna ek olarak en popüler uygulamalar halihazırda karanlık mod desteğine kavuşmuştu. Yani WhatsApp'ın aslında geç kaldığını bile söyleyebiliriz.

WhatsApp Karanlık Mod (iOS) Nasıl Kullanılır?

Az önce de bahsettiğimiz gibi söz konusu güncelleme WhatsApp Beta programı dahilinde gerçekleşti ve bu özelliklerden faydalanabilmek için WhatApp Beta programına dahil olmanız gerekmekte. Eğer bu test sürecine dahil olmak isterseniz buraya tıklayabilir ve kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Güncelleme: An itibarıyla beta programının dolduğu gözüküyor.

Bu programla birlikte yalnızca karanlık modu değil, pek çok ek yeni özelliği ana sürüm kullanıcılarından daha önce deneyimleyebilme şansını elde edeceksiniz.