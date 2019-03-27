WhatsApp Karanlık Tema Özelliği İlk Kez Görüntülendi

Bazı kullanıcıların dört gözle bekledikleri WhatsApp özelliklerinden bir tanesi beta sürümünde kullanılmaya başlandı. Yapılan değişiklikle WhatsApp karanlık tema detayı, test aşamasına kadar gelmiş oldu.

OLED ekranların kullanımının artmasından sonra Google Chrome, Facebook Manager, Viber ve Google Drive gibi birçok uygulamaya, karanlık tema eklenmişti. Hatta Google yaptığı açıklama ile Android Q versiyonuda karanlık temanın bulunacağı bilgisini vermişti. Karanlık tema kervanına katılan son yazılım devi ise WhatsApp oldu.

WABetaInfo isimli internet sitesinin paylaştığı görsellerde, WhatsApp Beta v2.19.82 sürümüyle beta kullanıcına sunulan WhatsApp karanlık tema özelliği gün yüzüne çıktı. Şimdilik sadece beta kullanıcılarına özel olan özelliğin, yapılan çeşitli testlerden sonra son haline getirileceği aktarıldı.

Yapılacak testlerden sonra koyu gri tonların değişebileceği düşünülürken, yeni temada bulunan çeşitli hataların giderilmesinden sonra WhatsApp karanlık tema seçeneğinin tüm kullanıcılarına sunulacağı bildirildi.

WhatsApp karanlık tema söylentileri aslında çok uzun süre önce başlamıştı. Facebook’un mesajlaşma uygulamasında bu değişikliği yapmak istediği bilinirken, bugün itibarıyla karanlık temaya dair ilk görseller elimize geçmiş oldu.