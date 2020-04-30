WhatsApp’ın Karantina Sürecine Özel Güncellemesi Geldi! Limit Arttırıldı

Coronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapanınca, sesli ve videolu görüşmelerin kullanımı bir hayli arttı. WhatsApp da bunu göz önünde bulundurarak uygulamasını güncelledi ve görüntülü grup görüşmelerinde katılımcı sınırını 4 kişiden 8 kişiye yükseltti.

Grup Görüşmelerinde Katılımcı Sayısı 8'e Çıktı

Karantina sürecinde video konferans görüşmeleri büyük önem kazandı. Neyse ki WhatsApp da buna kayıtsız kalmayarak uygulamasına önemli bir güncelleme getirdi. Videolu görüşmelerde Zoom gibi rakiplerinin yerine kendi uygulamasının kullanılmasını isteyen WhatsApp, görüntülü grup görüşmelerindeki kişi sayısını 4’ten 8’e çıkarttı.

Bir süredir bilinen ve gelişi heyecanla beklenen bu güncelleme, uygulamanın 2.20.50 sürümüyle geldi. Video konferanslar sırasında katılımcı sayısını 2 katına çıkaran WhatsApp, böylece zorlu karantina günlerinde kullanıcılarının işlerini bir nebze olsun kolaylaştırdı.

Güncelleme ile Gelen Özellikler