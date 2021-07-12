WhatsApp Kaybolan Mesajlar ile Daha Samimi Sohbet Vadediyor

WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği hem Android hem de iOS'e geliyor. Bir Kez Görüntüle özelliği sayesinde paylaştığınız fotoğraf, video veya mesaj, kaybolmadan önce yalnızca bir kez görüntülenecek. Ancak alıcının ekran görüntüsü alma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım.

Görünüşe göre WhatsApp, kullanıcılara mesajlaşma uygulamasında paylaştıkları fotoğraflar ve videolarla ilgili biraz daha fazla kontrol sağlamak istiyor. Şirket kısa süre önce iOS ve Android beta kullanıcılarına kaybolan mesaj göndermelerini sağlayan yeni bir özellik sundu.

WABetaInfo'da bildirildiği üzere WhatsApp, Haziran ayı sonlarında Android kullanıcıları için kullanıma sunmasından kısa süre sonra iOS kullanıcıları için de "Bir Kez Görüntüle" özelliğini yayınladı. Bu özellik, kullanıcıların bir kez görüntülendikten sonra WhatsApp sohbetlerinden kaybolacak fotoğraf ve videoları göndermelerine olanak tanıyor.

Instagram ve Facebook Messenger'da sunulan özelliğe çok benziyor gibi görünüyor, ancak Instagram, gönderenlerin içeriği kaybolmadan önce bir kez daha görüntülemesine fırsat tanıyor.

WhatsApp kaybolan mesajlar nasıl kullanılır?

Özellikle WABetaInfo tarafından alınan ekran görüntülerine göre uygulama, başkalarının ekran görüntüsü almasını engellemeyecek. Bir Kez Görüntüle seçilirse, içerik gönderenin sohbetinde ve alıcının sohbetinde kaybolacak. Gönderenler, “Açıldı” mesajını izleyerek sohbette içeriklerinin görüntülenip görüntülenmediğini de takip edebilecek.

Uygulamadaki özelliği açıklayan mesajda, "Daha fazla gizlilik için, bir kez açıldıktan sonra fotoğraf veya video sohbetten kaybolacak. Ancak unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir" deniyor.

Payılaşılan mesaj, alıcıların kaybolan içeriğin ekran görüntüsünü alması durumunda WhatsApp'ın kullanıcıları bilgilendirmeyeceğini söylüyor. Bunun nedeni, kullanıcıların ekran görüntüsü almalarını engellemenin kusursuz bir yolunun olmaması ve bunu yapmayı iddia etmenin kullanıcılara yanlış bir güvenlik duygusu sunacağını sürdürmesi olduğunu açıklıyor.

WhatsApp, daha özgün ve samimi sohbetleri teşvik etmenin bir yolu olarak bu özelliği tanıttı. WhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise bu özelliği Haziran ayı başlarında WABetaInfo'ya onayladılar, bu nedenle kararlı sürümün de yakında "Bir Kez Görüntüle" özelliğini alacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca daha önceki bir duyuruda ise WhatsApp sohbet geçmişini aktarma özelliği kullanıma sunulacağı belirtilmişti. Kullanıcılar artık herhangi bir üçüncü taraf uygulama kullanmadan sohbet geçmişini Android'den iOS'e ya da iOS'ten Android'e kolaylıkla taşıyabilecek.