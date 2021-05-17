WhatsApp Kaybolan Mesajlar Seçeneği Alıyor!

WhatsApp kaybolan mesajlar ile sohbet etmenize yardımcı olacak bir seçenek getiriyor. Bu seçenek şu anda anlık mesajlaşma uygulamasında kullanıma açık olan süreli mesajlardan farklı olarak mesajların görüp sohbetten ayrıldıktan sonra silinmesini sağlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olarak bilinen WhatsApp, kişisel bilgiler açısından oldukça büyük bir depo olarak görülebilir çünkü uygulama aracılığı ile paylaşılan bilgilerin önemi bazen çok büyük olabiliyor. Arkadaşlarınız, işiniz veya ailenizle ilgili sohbet ederken karşı tarafa göndereceğiniz herhangi bir dosya veya bilgi son derece önemli olabilir. Gizliliğinize önem veren birisi olarak bütün bu bilgilerin karşı tarafa iletilmesinin ardından silindiğini bilmek içinizi rahatlatabilir.

WhatsApp Messenger aslına bakılırsa bir süre önce belirli bir süre sonunda silinen mesaj özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu seçenek de gizliliği korumaya yardımcı olacak bir seçenek olsa da mesajların hemen değil de belirli günün sonunda silinmesi, kullanıcıların yeterince güvende hissetmesine neden olabiliyor.

Gizliliğini korumak istiyorsanız mesajlarınızın kaybolmasını sağlayacak seçeneklere bir yenisi daha ekleniyor. Bu seçenek uygulamanın gizlilik bölümde yer alacak. Seçeneği etkinleştirdiğiniz zaman başlattığınız veya başka birisinin başlattığı her sohbet otomatik olarak mesajların görüldükten sonra kaybolduğu bir sohbet olacak.

WhatsApp Kaybolan Mesajlar Nasıl Kullanılır?

WhatsApp'a girdikten sonra ayarlara gidin.

Gizlilik bölümünü açın.

Gizlilik bölümünde "Kaybolma Modu" seçeneği olacak. Bu seçenek varsayılan olarak kapalı olduğundan seçeneği etkin hale getirerek bundan sonra oluşturulan sohbetlerde gönderilen mesajların silinmesini sağlayabilirsiniz.

Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları kaybolma modunu etkinleştirdiğinde yeni sohbetler kaybolma modu ile başlayacak. WhatsApp nadiren yeni gizlilik ayarları eklese de WABetaInfo'ya göre önümüzdeki hafta gizlilik bölümünde çok daha fazla seçenek yer alabilir.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında ve özelliğin geniş çaplı olarak ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. WhatsApp'ın Android ve iOS sürümlerine gelecek olan sonraki güncellemelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Siz yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz WhatsApp kaybolan mesajlar seçeneğini kullanacak mısınız? Yeni özelliğe dair bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.