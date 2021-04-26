WhatsApp Kaybolan Mesajlar İçin Yeni Süre Seçeneği Yolda!

WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği için kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak bir seçenek geliyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması için gelecek yeniliğe ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Kaybolan Mesajlar İçin Yeni Süre Seçeneği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp kısa süre önce süreli mesajlar isimli özelliği tanıtarak tüm kullanıcıların kullanımına sunmuştu. WhatsApp Messenger'a eklenen özellik, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin yalnızca belirli bir süre boyunca görüntülenebilecek mesajlar göndermesine olanak tanıyor. Böylece gönderilen mesajlar 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor.

Kaybolan mesajlar özelliğinde mesajların ne kadar süre sonra silineceğine dair herhangi bir seçenek bulunmuyor. Bu durum da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor çünkü bazı kullanıcılar mesajların daha kısa süre içerisinde silinmesini istiyor. WABetaInfo tarafından geçtiğimiz ay Twitter üzerinden paylaşılan tweette şirketin yeni bir süre seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

WABetaInfo, yeni süre seçeneği hakkında yeni bir bilgi elde etti. Aktarılan bilgilere göre 24 saatlik süre seçeneği, 7 günlük seçeneğin yerini almayacak. WhatsApp Messenger, çok yakında kullanıcılara 24 saat ve 7 gün olmak üzere iki farklı süre seçeneği sunulacak. Kullanıcılar ayrıca süre ayarlama sayfası üzerinden süreli mesajlar özelliğini devre dışı bırakabilecek.

WhatsApp süreli mesajlar özelliği içni süre seçeneği ayarlama sayfasının nasıl görüneceği de belli oldu. WABetaInfo tarafından paylaşılan görsele yukarıdan bakabilirsiniz. Şu anda geliştirme aşamasında olan yeni seçenek, çok yakında iOS, Android, Web ve masaüstü sürümleri için kullanıcıların kullanımına sunulacak.

WhatsApp Süreli Mesajlar (Kaybolan Mesajlar) Nasıl Kullanılır?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformunda yer alan kaybolan mesajları aktif etmek oldukça pratiktir. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak özelliği etkinleştirebilir ve gönderdiğiniz mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. İşte geçici mesajlar özelliğini açmak için yapılması gerekenler!