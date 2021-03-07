WhatsApp Kaybolan Mesajlar İçin Sevindirecek Yenilik!

WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği için kullanıcıları sevindirecek yenilik geliyor. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre kısa süre önce sunulan özellik için yeni süre seçeneği gelecek. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması için gelecek yeniliğe ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Kaybolan Mesajlar İçin Yeni Süre Seçeneği

WhatsApp kısa süre önce süreli mesajlar isimli özelliği tanıtarak tüm kullanıcıların kullanımına sunmuştu. WhatsApp Messenger'a eklenen özellik, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin yalnızca belirli bir süre boyunca görüntülenebilecek mesajlar göndermesine olanak tanıyor. Böylece gönderilen mesajlar 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor.

Kaybolan mesajlar özelliğinde mesajların ne kadar süre sonra silineceğine ilişkin herhangi bir seçenek bulunmuyor. Bu durum da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor çünkü bazı kullanıcılar mesajların daha kısa süre içerisinde silinmesini istiyor. WABetaInfo tarafından Twitter üzerinden paylaşılan tweete göre şirket, yeni süre seçeneği üzerinde çalışıyor.

Aktarılan bilgilere göre WhatsApp Messenger'ın süreli mesajlar özelliğine 24 saat seçeneği eklenecek. Gönderilen mesajların kısa süre sonra silinmesini isteyen kullanıcılar bu seçeneği seçebilecek. Görünüşe göre anlık mesajlaşma platformu, kullanıcılara yeni süre seçenekleri sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Elbette 24 saat ve 7 günün yanı sıra yeni seçenekler de eklenmeli.

WhatsApp Süreli Mesajlar (Kaybolan Mesajlar) Nasıl Kullanılır?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan mesajlaşma platformunda yer alan kaybolan mesajları aktif etmek oldukça pratiktir. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak özelliği etkinleştirebilir ve gönderdiğiniz mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. İşte geçici mesajlar özelliğini açmak için yapılması gerekenler!

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ı açın.

Süreli mesajlar özelliğini kullanmak istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın.

Sohbet penceresini üst kısmında yer alan kullanıcı ismine dokunun.

Açılan sayfa üzerinden "Süreli mesajlar" özelliğini aktif edebilirsiniz.

WhatsApp Yeni Arşiv Özelliği Yolda

Şirket, 24 saat süre seçeneğinin yanı sıra yeni arşiv özelliğini üzerinde de çalışıyor. Mesajlarını arşivlediğiniz bir kullanıcı size mesaj gönderdiğinde o kullanıcının mesajlarının arşivden çıkarılıp çıkarılmayacağını seçebileceksiniz. Yeni özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.