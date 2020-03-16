WhatsApp Kendini İmha Eden Mesajlara Kavuşuyor!

WhatsApp pek çok kullanıcı tarafından uzun süredir heyecanla beklenen kendini imha eden mesajlar özelliğine oldukça yakın bir zamanda kavuşacak gibi gözüküyor.

WhatsApp için Heyecan Verici Özellik!

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp geçtiğimiz günlerde karanlık mod desteği ile güncellenmişti ve görünüşe göre durmaya niyeti yok. Şirket, şu sıralar oldukça popüler olan bir özelliği duyurmak için hazırlanıyor: Kendini imha eden mesajlar.

WhatsApp'a ait 2.20.83 ve 2.20.84 numaralı beta sürümlerinde bu özelliğe yönelik bazı ayarların varlığı dikkatleri çekiyor.

Kendini imha eden mesajlar için süre ayarlamasını bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay ve bir yıl olarak seçebiliyorsunuz. Zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra gönderilen mesajın yanında bir saat simgesi beliriyor ve bu mesajın ayarlanan sürenin ardından kaybolacağını anlıyorsunuz.

Şu an için bu özelliğin ne zaman kararlı sürümde yer alacağı bilinmese de ilerleyen dönemlerde karşılaşmamız oldukça mümkün gibi gözüküyor.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kullanışlı bir özellik mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.