WhatsApp Kendini Yok Eden Medya Özelliği Geliyor

WhatsApp platformunun süresi dolan mesaj özelliği üzerinde çalıştığı uzun zamandır biliniyor. WABetaInfo tarafından ortaya atılan iddiaya göre kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan WhatsApp yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor. WABetaInfo'daki bilgilere göre WhatsApp kendini yok eden medya özelliği yakında kullanıcıların kullanımına sunulacak. Geliştirilme aşamasında olan yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Kendini Yok Eden Medya Özelliği Nedir?

Whatsapp'ın uzun bir süredir süresi dolan mesaj özelliği üzerinde çalıştığı biliniyordu. WhatsApp'a gelecek olan süresi dolan mesaj özelliği sayesinde kullanıcıların mesajları bir süre sonra otomatik olarak silinecek. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre WhatsApp yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor. Peki, "Expiring Media" olarak adlandırılan kendini yok eden medya dosyaları özelliği nedir?

WABetaInfo tarafından paylaşılan görsele göre yeni özellik ile beraber popüler anlık mesajlaşma uygulamasına yeni bir buton eklenecek. Medya dosyası gönderme butonunun yanına eklenecek olan yeni buton sayesinde Expiring Media olarak adlandırılan özellik kullanılabilecek. Kendini yok eden medya dosyaları özelliği herhangi bir zamanlayıcı içermeyecek. Paylaşılan bilgilere göre WhatsApp kullanıcısı sohbet penceresinden çıktığı takdirde söz konusu medya dosyasına (görseller, videolar ve GIF'ler) bir daha erişemeyecek.

Expiring Media olarak adlandırılan kendini yok eden medya dosyaları özelliği 2.20.200.10 sürüm numarasına sahip beta güncellemesinin kaynak kodunda tespit edildi. Kendini yok eden medya dosyaları ve diğer birçok özellik şu anda geliştirilme aşamasında. Yeni özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor. Söz konusu özelliğin çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor.