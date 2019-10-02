WhatsApp Kendini Yok Eden Mesajları Test Ediyor

WhatsApp, mesajlarınızı bir süre sonra imha etmeye izin verecek yeni bir özellik geliştiriyor. Yeni “kaybolan mesajlar” özelliği ilk önce Android sürümünde ortaya çıktı ancak özellik henüz yayınlanmış değil.

Mesajların kaybolması, kalıcı olarak erişilebilir olmasını istemedikleri hassas bilgiler için yararlı olabilir. Daha önce buna benzer olarak Telegram'da "Gizli Sohbetler" özelliğini ve kendi kendini silen mesajları görmüştük. Yine Gmail de geçtiğimiz yıl içerisinde Gizli Mesajlar isminde benzer bir özellik özelliği bünyesine ekledi.

WhatsApp'ın bu özelliği daha temel görünüyor ancak WABetaInfo geliştirme aşamasında olduğunu ve gelişmeler yaşanabileceğini belirtti. Mevcut haliyle yeni özellik, mesajları 5 saniye veya bir saatten sonra silinecek şekilde ayarlamanıza izin veriyor. Ayrıca yine hızlıca silebileceğiniz mesajları grup sohbetlerinde de kullanabilirsiniz. Seçeceğiniz süreye bağlı olarak mesajlarınız silinecektir.

WABetaInfo özelliğin ne zaman herkes için uygun olabileceği ve ne gibi detaylara sahip olacağı konusunda bilgilere sahip değil. Ancak dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamasında biraz daha fazla güvenlik vaadi kötü bir şey olmayacak gibi gözüküyor. Peki ya siz kendini silen mesajlar hakkında ne düşünüyorsunuz?