WhatsApp Kısa Süreliğine Google Play Store’dan Kayboldu

Facebook'un sahip olduğu popüler şifreli mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçici olarak Google Play Store'dan kayboldu.

WhatsApp’ın aniden ortadan kaybolması ilk olarak WhatsApp odaklı bir blog olan WABetaInfo tarafından Cuma sabahı fark edildi.

Daha sonra uygulamanın Android’deki ve internetteki Play Store'dan kaybolduğu Business Insider tarafından da doğrulandı.

iOS App Store’daki WhatsApp ve uygulamanın şirket odaklı versiyonu WhatsApp Business ise ortadan kaybolmadı. WhatsApp, kaybolduktan 1 saat 40 dakika sonra Play Store’da yeniden ortaya çıktı.

WhatsApp’ın bir bug (hata) nedeniyle aniden ortadan kaybolmuş olması muhtemel. Ancak WhatsApp ve Google’dan konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.