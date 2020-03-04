WhatsApp Koyu Mod Nasıl Ayarlanır?

WhatsApp koyu mod hakkında beklenen açıklama yapıldı. Uygulamanın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazı ile WhatsApp Karanlık Mod, Android ve iOS platformları için duyuruldu. Duyuruyla birlikte yeni özelliğe dair kimi detaylar da verildi.

Koyu mod olarak bilinen ve uygulamaları siyah ağırlıklı temaya geçiren özellik, birçok faydayı beraberinde getiriyordu. Batarya kullanımını azaltmak başta olmak üzere karanlık mod özellikle gözler için yararlıydı. Beyaz yoğunluklu temalarda, gözlerimiz yoğun şekilde beyaz ışığa maruz kaldıklarından daha kolay yoruluyorlardı. Buna rağmen koyu mod, kullanıcıların gözlerini daha az yoruyordu.

WhatsApp Blog adresi üzerinden yayınlanan yazı ile WhatsApp Koyu Mod hakkında çeşitli bilgiler verildi. Uygulamanın temasında yapılan bu değişikliğin, düşük ışıklı ortamlarda kullanıcıların gözlerini korumak ve odayı aydınlatan beyaz ışıktan kurtulmak için yapıldığı belirtildi. Şirketin değişiklikte ana amacı ise hemen aşağıdaki gibi aktarıldı.

Okunabilirlik: Renkleri seçerken göz yorgunluğunu minimuma indirmek istedik ve sırasıyla iPhone ve Android’deki varsayılan sistem ayarlarına yakın renkleri kullandık.

Bilgi Hiyerarşisi: Kullanıcılarımızın dikkatlerini ekranlara odaklamalarını kolaylaştırmak istedik. Bu amaçla renkleri ve diğer tasarım unsurlarını kullanarak en önemli bilgilerin öne çıkmasını sağladık.

WhatsApp Koyu Mod nasıl kullanılır?

WhatsApp Koyu Mod ayarı telefonunuzdaki sürüme göre değişiklik gösterebiliyor. Android 10 ve iOS 13 kullananların yeni temaya geçmek için sistem ayarlarını ziyaret etmeleri gerekiyor. Daha önceki sürümleri kullananlar ise düzenlemeyi uygulamanın içinden yapmaları mümkün. Yeni özelliği hemen denemek için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz.

Fakat güncellemenin henüz herkese sunulmadığını hatırlatalım. Öncelikle WhatsApp sürümünüzün en güncele gelmesi gerekiyor. Bunun ardından anlık mesaşlaşma uygulamasının yeni detaylarına göz atıp, karanlık modu kullanıma alabilirsiniz.

iOS 13'te WhatsApp koyu mod geçme

iOS 13 sürümüne sahip telefonları kullananlar, WhatsApp karanlık mod detayına ulaşmak için Sistem Ayarları sayfasını ziyaret etmeliler. Karanlık modu iOS’da aktif etmek için, Ayarlar sekmesine girin, orada Ekran ve Parlaklık seçeneğinden “Koyu” seçeneğine tıklayın.

Android 10 WhatsApp koyu mod geçme

Karanlık modu Android’de aktif etmek için, uygulamada Ayarlar sekmesine girin orada Sohbetler seçeneğine tıklayın ve tema seçeneğinden “Koyu” temayı seçin.

Android 9 Pie ve önceki sürümlerde koyu mod geçme

Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema’ya giderek ‘Koyu’ seçeneğini işaretleyebilirler.