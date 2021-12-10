WhatsApp Kripto Para Gönderme Özelliği Geliyor

WhatsApp kripto para gönderme özelliği üzerinde çalışıyor. Popüler anlık mesajlaşma hizmeti, yeni özelliğin test sürecine Amerika Birleşik Devletleri de dahil etti. Peki, WhatsApp'tan para göndermeyi mümkün hale getirecek özellik ne zaman sunulacak? Konuya dair detaylar haberimizde.

WhatsApp Kripto Para Gönderme Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger, uygulama üzerinden kripto para göndermeyi mümkün hale getirecek bir özellik üzerinde uzun bir süredir çalışıyor.

WhatsApp Messenger'ın söz konusu ödeme sistemi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, test sürecine Amerika Birleşik Devletleri'ni de dahil etti. Şu anda Brezilya, Hindistan ve ABD'deki sınırlı sayıdaki kullanıcı söz konusu özelliğe erişebilir durumda.

Anlık mesajlaşma platformunu kullanan kişiler, uygulama içerisinden para gönderme işlemini gerçekleştirebilecek. WhatsApp Messenger, Novi dijital cüzdanını ve Pax Dollar (USDP) kripto para birimini kullanıyor.

Kripto para gönderme özelliği çok kolay ve pratik bir şekilde yapılabilecek. Şirket, bu işlem için resim, video gibi kısayolların yer aldığı bölüme bir buton ekleyecek. Böylelikle kullanıcılar, uygulamadan çıkmadan para gönderebilecek.

Kullanıcılar para gönderme işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak bir sohbet penceresi açması gerekecek. Sohbet penceresinde yer alan ataş simgesine dokunduktan sonra ödeme butonunu seçmesi gerekecek.

Açılan sayfa üzerinden gönderilecek tutar belirlenecek. "ileri" butonunu seçtikten ve "para gönder" butonuna dokunduktan sonra işlem tamamlanacak. Sohbet penceresinde gönderdiğiniz kripto para miktarı yer alacak.

WhatsApp Başkanı Will Catchcart, yeni özellik ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Catchcart tarafından aktarılan bilgilere göre popüler anlık mesajlaşma platformunun yeni özelliğinin kullanımı ücretsiz olacak. Yapılan açıklamada, Novi hesabı oluşturmanın gerekli olacağı belirtildi.

Büyük bir kolaylık sağlayarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak yeni özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Şirket, para gönderme özelliğine ilişkin tarih bilgisi paylaşmadı.

Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma platformuna gelecek yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygulamadan çıkmadan kripto para gönderilmesine olanak tanıyacan özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.