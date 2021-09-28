Birkaç Hafta İçinde Milyonlarca Telefonda WhatsApp Kullanılamayacak

WhatsApp kullanamayacak telefonlar belli oldu. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birkaç hafta içinde milyonlarca telefonda erişim desteğini kaybedecek. Hem Android hem de iOS tabanlı binlerce telefonun WhatsApp desteği sona eriyor.

WhatsApp için Kasım son tarihi hızla yaklaşıyor, bu geri sayım, bazı iPhone'ların ve Android telefonların WhatsApp desteğinin sonsuza kadar kesileceği anlamına geliyor. Etkilenen kullanıcıların yazılımlarını güncellemeleri veya yeni bir telefon satın almaları gerekecek.

40'tan fazla farklı akıllı telefon modelinin etkilenmesi bekleniyor. Akıllı telefonunuz güncellenemeyecek kadar eski olabilir, bu nedenle yeni bir cep telefonu almanız gerekecek. Güncelleme için son tarih 1 Kasım, bu noktadan sonra desteklenmeyen cihazlarda WhatsApp çalışmayı durduracak.

WhatsApp kullanamayacak telefonlar

WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen Android kullanıcıları, Android 4.1 veya sonraki bir sürümünü çalıştırıyor olmak zorundayken, iPhone kullanıcıları ise iOS 10 veya sonraki bir sürüme sahip olmalı.

Android cephesinde bu, Samsung Galaxy S3 ve Huawei Ascend Mate dahil olmak üzere bir dizi popüler telefonun erişimini kaybedeceği anlamına geliyor. Apple için, iPhone 4 veya daha eski bir cihazı kapsıyor.

Ayrıca iPhone 6S, iPhone 6S Plus veya iPhone SE'nizi (2016) hiç güncellemediyseniz, güncelleme yapana kadar erişiminizi kaybedeceksiniz Bunun nedeni ise bu cihazların iOS 9 ile piyasaya sürülmeleridir. Ancak üç modeli de en son sürüm olan iOS 15'e güncelleyebilir (nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu bağlantıya gidin) ve WhatsApp'a erişmeye devam edebilirsiniz.

Teknoloji şirketleri düzenli olarak eski cihazları desteklemeyi bırakıyor. Google; Gmail, YouTube ve Google Haritalar için eski Android telefonlarında tam da bunu yaptı. Bunun nedeni genellikle uygulamaları iOS veya Android'in çok eski sürümlerinde çalışır durumda tutmanın maliyet açısından verimli olmamasıdır.

Eski yazılımları kullanmak çok büyük bir güvenlik riski yaratabilir, bu nedenle güncellemeniz veya yapamıyorsanız cihazı yükseltmeniz önemlidir.

Örneğin geçtiğimiz dönemde Kaspersky'dan siber güvenlik uzmanları, yeni keşfedilen WhatsApp virüsü ile ilgili anlık mesajlaşma uygulamasının kullanıcılarına son derece önemli uyarılarda bulunmuştu. Uzmanlar güvende kalmanız için şunları öneriyor: