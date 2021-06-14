WhatsApp Kullanıcı Arayüzünde Yeniden Değişikliğe Gidiliyor
WhatsApp kullanıcı arayüzünde yapılan son değişiklikler geri alınıyor. Peki, bu değişiklikle birlikte hangi yeniliklerden vazgeçiliyor? İşte tüm ayrıntılar!
Birkaç gün önce üzerinde değişikliğe gidilen WhatsApp kullanıcı arayüzü yeniden eski haline döndürülüyor. Kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan geliştiriciler, bildirimlerdeki mavi rengi yeniden yeşil renge döndürüyor.
WhatsApp Kullanıcı Arayüzündeki Değişiklik Geri Alınıyor
WABetaInfo tarafından birkaç gün önce 2.21.12.12 beta güncellemesinde yapılan değişiklikler duyurulmuştu. Bu değişikliklerin içerisinde bildirimlerdeki yeşil rengin mavi renge dönüştürülmesi vardı. Karanlık mod kullanan kişilerin geri bildirimine göre çoğu kullanıcı mavi renk arka planla oldukça uyumsuz buldu.
WhatsApp, kullanıcıların yorumlarına dayanarak yaptığı değişiklikleri geri aldı. Bazı kullanıcılar, yeni rengin arka planla olan uyumsuzluğunun onu görünmez hale getirdiğini söyledi. Geliştiriciler de bu nedenle kullanıcılardan gelen eleştirileri dikkate alarak son değişiklikleri geri alma kararı verdi.
Aşağıda yer alan görseli inceleyerek koyu mavi rengin bildirimlerde nasıl göründüğüne dair fikir sahibi olabilirsiniz.
WhatsApp'a Yakında Gelecek Özellikler
WhatsApp Messenger yakın bir zamanda uygulamanın daha da zenginleşmesini sağlayacak bir dizi özellik alıyor. Bu özelliklerin nelerden oluştuğunu aşağıdan öğrenebilirsiniz.
- Otomatik Doğrulama: WhatsApp, anlık mesajlaşma uygulamasında hesabınıza hızlı bir şekilde erişebileceğiniz yeni bir özellik geliştiriyor. Flash Calls olarak adlandırılan bu özellik, ilk olarak WhatsApp Android 2.21.11.7 beta sürümünde ortaya çıktı. Bu otomatik doğrulama özelliğini kullandığınızda WhatsApp sizi arıyor. Uygulama, bu aramayı çok geçmeden sonlandırıyor. Diğer aşamada ise telefonunuzun arama geçmişinde yer alan son telefon numarasının size 6 haneli kodu veren numara ile aynı olup olmadığı kontrol ediliyor.
- Kaybolan Mesajlar: Mark Zuckerberg tarafından onaylanan bir özellik olan kaybolan mesajlar aslında uygulamada halihazırda mevcut olan bir özellik fakat şu an uygulamada kullanıma açık olan özellikten farklı olarak yeni güncelleme ile gelecek seçenek, Instagram'daki gibi okunduktan sonra silinen mesajlar gönderip almanızı sağlayacak.
- Çapraz Platform: WhatsApp artık çapraz platform desteği sunacak. Bu destek sayesinde iPad'de WhatsApp kullanılabilecek. Will Cathcart'ın aktardığı bilgilere göre özellik maksimum dört cihazı destekleyecek.
- Kaybolan Fotoğraflar: Bu özellik tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderdiğiniz fotoğrafın sadece bir kez görüntülenmesini sağlayacak. Alıcının fotoğrafa dokunup daha yakından bakmak için sadece bir hakkı olacak.
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