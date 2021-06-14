WhatsApp Kullanıcı Arayüzünde Yeniden Değişikliğe Gidiliyor

Birkaç gün önce üzerinde değişikliğe gidilen WhatsApp kullanıcı arayüzü yeniden eski haline döndürülüyor. Kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan geliştiriciler, bildirimlerdeki mavi rengi yeniden yeşil renge döndürüyor.

WhatsApp Kullanıcı Arayüzündeki Değişiklik Geri Alınıyor

WABetaInfo tarafından birkaç gün önce 2.21.12.12 beta güncellemesinde yapılan değişiklikler duyurulmuştu. Bu değişikliklerin içerisinde bildirimlerdeki yeşil rengin mavi renge dönüştürülmesi vardı. Karanlık mod kullanan kişilerin geri bildirimine göre çoğu kullanıcı mavi renk arka planla oldukça uyumsuz buldu.

WhatsApp, kullanıcıların yorumlarına dayanarak yaptığı değişiklikleri geri aldı. Bazı kullanıcılar, yeni rengin arka planla olan uyumsuzluğunun onu görünmez hale getirdiğini söyledi. Geliştiriciler de bu nedenle kullanıcılardan gelen eleştirileri dikkate alarak son değişiklikleri geri alma kararı verdi.

Aşağıda yer alan görseli inceleyerek koyu mavi rengin bildirimlerde nasıl göründüğüne dair fikir sahibi olabilirsiniz.

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