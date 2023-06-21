WhatsApp Kullanıcıları Dinliyor mu? Google'dan Açıklama Geldi!

WhatsApp gerçek dünyadaki konuşmalarınızı mı dinliyor? Android telefonunuzun Gizlilik Panosu bu konuda uyarılarda bulunuyor ancak Google bunun bir hatadan ibaret açıkladı.

Ne Olmuştu?

Twitter kullanıcısı Foad Dabiri, geçtiğimiz ay telefonunun Gizlilik Panosu'nun WhatsApp'ın mikrofonunu sık sık kullandığını gösterdiğini belirtmişti. Android için Gizlilik Panosu, uygulamaların telefonunuzun izinlerini ne zaman kullandığına dair bir günlük almanızı sağlar ve Dabiri'nin günlüğü, WhatsApp'ın mikrofona birkaç dakikada bir eriştiğini göstermişti.

WhatsApp o dönemde konuya yanıt vererek bunun bir Android hatası olduğunu öne sürdü ve Google da şimdi bu iddiayı doğruladı.

Google ve WhatsApp Yaşanan Problemin Bir Hatadan Kaynaklandığını Açıkladı

Sınırlı sayıda WhatsApp kullanıcısını etkileyen yeni bir Android hatası, Android Gizlilik Panosu'nda hatalı gizlilik göstergeleri ve bildirimleri üretti. Kullanıcılar artık bu sorunu gidermek için WhatsApp uygulamalarını güncelleyebilirler. WhatsApp'a ortaklıkları için teşekkür ediyor ve bu hatanın kullanıcılarda yol açmış olabileceği kafa karışıklığı için özür diliyoruz. Dolayısıyla telefonunuz bu uyarıları gösteriyorsa devam etmeli ve WhatsApp'ı güncellemelisiniz.

Her hâlükârda, en son kararlı WhatsApp güncellemesi, bilinmeyen arayanları susturma özelliğinin yanı sıra yeni bir Gizlilik Kontrolü özelliği de getiriyor. Yani bu sorundan muzdarip olmasanız bile yine de güncellemek isteyebilirsiniz.