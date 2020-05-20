WhatsApp Kullanmak Tehlikeli Olabilir! Alman Yetkili Uyardı

Dünyanın en çok tercih edilen platformlarından WhatsApp kullanmak tehlikeli olabilir. Alman yetkili tarafından yapılan açıklamalarda, uygulamanın büyük zararlara neden olabileceği ifade edildi.

Anlık mesajlaşma uygulaması olarak bilinen ve 1 milyar civarında kullanıcıya sahip olan WhatsApp, son zamanlarda sürekli gündeme düşüyor. Platformun bu kadar tepki almasının en önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz Facebook şirketine bağlı olması. İsmi sürekli olarak veri ihlalleriyle anılan Facebook yoğun tepkilere neden oluyordu

WhatsApp bilgileri Facebook sunucularında toplanıyor mu?

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, verileri korumanın büyük bir öneme sahip olduğunu ve Facebook şirketinin buna değer vermediğini ifade etti. Özellikle de WhatsApp platformunun uçtan uca şifrelenmiş olması hiçbir şeyi değiştirmiyor.

Gelen bilgilere göre Kelber gönderdiği mektupta, "Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor" diyerek konunun ciddiyetine vurgu yaptı. İsmi sürekli olarak skandallara karışan Facebook platformu, yine benzer bir durum yaşadı.

Olayın muhatabı WhatsApp ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Bütün mesajların uçtan uca şifrelenmiş olduğunu ve WhatsApp yetkilileri tarafından bile okunamayacağını söyledi. Açıkçası söylenenler pek tatmin edici olmadı. Sizce WhatsApp kullanmak gerçekten de tehlikeli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.