WhatsApp Kurucusu Signal'i Küçümsedi: WhatsApp'ın Yerini Alamaz

WhatsApp kurucusunun Signal açıklaması gündem oldu. Hem WhatsApp'ın hem de Signal Foundation'ın kurucu ortağı olan Brian Acton, WhatsApp'ın yerinin doldurulamayacağını düşünüyor.

Mesajlaşma uygulaması Signal'in kurucu ortağı ve aynı zamanda WhatsApp'ın kurucularından olan Brian Acton, WhatsApp yeni gizlilik politikasını çok kafa karıştırıcı ve takip edilmesi zor olarak değerlendirdi. Kullanıcılar veri güvenliği problemleriyle karşı karşıya olsa da, Signal'in WhatsApp kadar büyümeyeceğini düşünüyor.

Signal, WhatsApp'ın gizlilik politikası güncellemesinin ardından en iyi alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Elon Musk dahil sosyal medyada pek çok kullanıcı, WhatsApp'ı silme ve Signal'e geçme niyetlerini açıkladı.

Economic Times'a konuşan WhatsApp kurucusu Acton, "Gizlilik politikasını okuduktan sonra, çok kafa karıştırıcı ve takip etmesi zor buldum. Facebook, size reklam sunmak için verilerinizi nasıl kullandıklarına dair çok özel bir ipucu vermeye çalışıyor. Müşterileri hedefleme yeteneklerini artırabilmeleri için veriler neden Facebook'la paylaşılıyor?" ifadelerini kullandı.

Jan Koum ile birlikte WhatsApp'ı kuran ve 2014'te 22 milyar dolara Facebook'a satan Brian Acton, günümüzde ise Signal'in kurucu ortağı olarak anılıyor.

WhatsApp kurucusunun Signal açıklaması gündem oldu

SensorTower tarafından hazırlanan bir rapora göre Signal, bu hafta App Store'da ve Google Play Store'da en çok indirilen uygulama olmayı başardı. Ancak hem WhatsApp'ın hem de Signal Foundation'ın kurucu ortağı Acton'a göre Signal, WhatsApp'ın yerini alamayacak.

İki uygulamanın farklı amaçları olduğunu söyleyen Acton, WhatsApp özelliklerini kopyalamayacağını söyleyerek, "WhatsApp'ın yaptığı her şeyi yapmak istemiyorum" dedi. İnssanların WhatsApp üzerinden iş görüşmelerini devam ettirebileceğini dile getiren Acton, aile ve yakın arkadaşlarla da Signal'den konuşulabileceğini aktardı: "Amacım insanlara farklı seçenekler sunabilmek. Kesinlikle her şeyi kazanan bir senaryo kurgulamıyorum."

2017 yılında WhatsApp'tan "müşteri verilerinin kullanımı ve hedeflenen reklamcılığın etrafındaki farklılıklar nedeniyle" ayrıldığını hatırlatan WhatsApp kurucusu, Signal'de gizliliğe odaklandığını, kullanıcıların verilerini asla satmayacağına veya uygulama içi reklamları görüntülemeyeceğine dair söz verdi.

Acton TechCrunch'a verdiği demeçte, "Çevrimiçi gizlilik ve dijital güvenlik konusunda insanlar Signal'e yönelmesinden heyecan duyuyoruz" dedi. Eğer siz de WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına sahip olduğunu düşünüyorsanız WhatsApp alternatifleri yazımıza göz atabilirsiniz.