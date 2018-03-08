WhatsApp Logosu Güncelleniyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemesiyle beraber taptaze logolara kavuşuyor. Telefon arayüzüne göre güncellenecek olan logo, kullanıcının gözüne daha güzel görünecek şekilde tasarlanmış.

Şu anda altı farklı logo tasarımı üzerinde çalışan WhatsApp, telefonda yer alan işletim sistemine ve launcher'a göre kendi logosunu güncelleyecek. Hafızalara kazınmış olan simgesini yenileyecek olan uygulama, bu hamle ile kullanıcılarını da şaşırtmayı başarmış durumda. WhatsApp'ın 2.18.74 beta sürümünde ortaya çıkan bu yenilik, güncellemenin yüklenmesi halinde otomatik olarak uygulanacak.

Kullanıcılar bu altı logodan istediklerini seçebilme şansına sahip olacaklar. Uygulamanın ayarlar kısmından yapılacak olan bu değişim, sizin altı farklı logodan birini seçmenizi isteyecek. Böylelikle uygulamanın logo tasarımını da kişiselleştirmiş olacaksınız. Ancak şimdilik beta sürüm ile sunulan bu özelliğin, kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor.

Ayrıca WhatsApp bu adımı atarak Google’ın geliştiricilerin kullanması için önerdiği çoklu logo sistemini hayata geçirecek ilk uygulamalardan olacak. Kullanıcıların gözüne daha güzel geleceği düşünülen çoklu logo sistemi, Facebook şirketinin diğer ürünlerine de gelir mi, henüz belirsizliğini koruyor.