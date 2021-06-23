WhatsApp Mağaza Özelliğini Kullanıma Sunmaya Başlıyor

WhatsApp mağaza özelliği bazı ülkelerdeki kullanıcıların deneyimine sunulmaya başlanıyor. Facebook'un yavaş ama emin adımlarla oluşturduğu WhatsApp'tan yeni para kazanma yolları faaliyete geçiyor.

WhatsApp Mağaza Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak bilinen Facebook, birkaç sene önce bünyesine kattığı anlık mesajlaşma uygulamasından nihayet yeni ve etkili para kazanma yollarını kullanmaya başlıyor. Şirketin son birkaç yıl içinde para kazanmak için geliştirdiği özelliklerden biri de online alışveriş mağazası olarak ortaya çıkmıştı. Şirket, bir süre önce duyurduğu mağaza özelliğini şimdi birkaç ülkeden başlayarak kullanıma sunuyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri küçük işletmelerin gelir kapısı haline getirmeye çalışan Facebook, mağazaları ilk olarak 2020'de tanıttı. Şirket, geçen yıl bu özelliğin hem WhatsApp Messenger'a hem de Facebook Messenger'a geleceğini söylemişti. Yeni özelliğin kullanıma sunulmaya başlanması, geçen yıl yapılan açıklama sayesinde çoğu kullanıcı için bir sürpriz olmadı.

WhatsApp'a getirilen yeni özellik ile bir işletmenin mağazasına yönlendirme yapılması için sohbete bir bağlantı ekleniyor. Bir işletme ile yeni sohbet başlatıldığında ilgili bağlantıya dokunularak o işletmenin mağazasına gidilebiliyor. Bu özellik çoğu kullanıcı için hoş bir özellik olarak karşılanmayacak olsa da WhatsApp'a güvenen küçük işletmeler için faydalı olabilir. Yeni özellik, müşterilerin işletme ile iletişim kurarken bir yandan da ürünlere göz atmasını sağlayabilir.

Şirket, yeni tip koronavirüsün insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini ve bu süre içerisinde online mağazalara eskisinden çok daha sık yöneldiğini ifade etti. Facebook'a göre dünya çapında her üç müşteriden biri, salgın sona erdikten sonra dahi fiziksel alışveriş yerine dijital alışverişe devam edeceğini belirtti. Bu müşterilerin dörtte üçü ise nereden alışveriş yapacağına Instagram, Facebook Messenger ya da WhatsApp sayesinde karar verdiğini söyledi.

Şirket, her ay 300 milyon kişinin mağazaları kullandığına ve WhatsApp entegrasyonunun bu sayının daha da artmasına katkı sağlayacağına işaret etti. Şirket, özelliğin kullanıma sunulacağı ülkeleri belirtmese de WhatsApp mağaza özelliği yakında belirli ülkelerle sınırlı olarak kullanıma sunulacak ve alışveriş özelliği ilerleyen zamanlarda aşamalı olarak dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlanacak.