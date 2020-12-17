WhatsApp Masaüstü Görüntülü Konuşma Özelliği Hakkında Yeni Gelişme

WhatsApp Masüstü sürümüne bir süredir görünütülü / sesli konuşma özelliğinin geleceği söyleniyor. Peki özellik ne zaman kullanıma açılacak? WhatsApp Masaüstü sürümüne görüntülü konuşma özelliği ne zaman gelecek? WhatsApp Masaüstü görüntülü konuşma özelliği ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

WhatsApp Masaüstü Görüntülü Konuşma Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp Masaüstü sürümüne görüntülü konuşma özelliği yolda. Bir süredir Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, masaüstü üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapmak için destek ekleyecek. WhatsApp masaüstü üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapılabilecek.

WhatsApp masaüstü görüşme özelliği WABetaInfo tarafından geçtiğimiz döndemde tespit edilmişti. Şimdi ise yeni bir rapor geldi. WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü görüşmeler için özellik getirdiği bildiriliyor. Bu özelliğin şimdilik çok sınırlı kişilere açık olduğu aktarılıyor.

Şu anda beta aşamasında bulunan görüşme özelliğinin tasarımı oldukça güzel görünüyor. WhatsApp masaüstünde iken telefonunuza görüntülü veya sesli bir görüşme geldiğinde bilgisayarınızda çağrı cevaplama ekranı açılacak. Bu küçük ekrandan çağrıyı cevaplayabilecek veya reddedebileceksiniz.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı halen bilinmezliğini korumakta. Ancak çok yakın bir zamanda özelliğin getirileceğini tahmin etmekteyiz

Özelliğin test aşamasının ardından kullanıma açılması bekleniyor. Yeni özellik ile birlikte sürekli bilgisayar başında çalışan ve WhatsApp üzerinden iletişim kuran meslekler büyük rahatlık yaşayacak. Görüntülü ve sesli görüşme özelliği ile ilgili detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler WhatsApp masaüstüne gelmesi beklenen görüşme özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! WhatsApp indir butonu üzerinden WhatsApp'ı cihazınıza indirebilirsiniz.

Çapraz platform desteği sayesinde iOS, Windows Phone, Windows ve hatta tarayıcılarınız üzerinde bile kullanabildiğiniz WhatsApp, bu sayede çevrenizdeki insanlar hangi mobil cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, onlarla kolayca etkileşim halinde kalmanıza da olanak sağlıyor.