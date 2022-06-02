Whatsapp'ın Bir Süredir Geliştirilen Yeni Özelliği Kullanıma Sunuluyor

WhatsApp, Windows için WhatsApp Beta sürümünü geliştirmek adına çalışmaya devam ediyor. Şirket, Android, iOS ve Masaüstü için WhatsApp Beta'daki diğer yeni özellikler üzerinde çalışırken, WhatsApp Masaüstü sürümünde bir kez görüntülenebilen fotoğraflar, videolar ve sesli mesajlar gönderme özelliğini kullanıma sunuyor.

WABetaInfo tarafından fark edilen bu yeni özellikler doğrudan Whatsapp Masaüstü sürümünü kapsıyor. Şimdilik Android ve iOS sürümlerde yalnızca mesaj, fotoğraf ve video bir kez görüntülenebilir olarak gönderilebiliyor. Artık bunlara sesli mesajlar da katılacak ve Whatsapp Masaüstü'ne gelen yeni güncelleme ile birlikte tamamı Whatsapp Masaüstü sürümü üzerinden de kullanılabilecek.

Whatsapp'ın Sevilen Özellikleri Whatsapp Masaüstü'ne Geliyor

Bu ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi artık fotoğraf ve video gönderirken bir kez görüntüle seçeneği var. Bu özelliğin gelmesiyle birlikte belki de Whatsapp belli bir kitleyi Masaüstü Telegram sürümünden kendi platformuna taşımayı başarabilir. Bu yeni özellikler bugün kullanıma sunuluyor bu nedenle Microsoft Store'dan en son Beta sürümünü yükleyerek bu özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Whatsapp aynı zamanda mesaj düzenleme özelliği üzerinde de çalışıyor. Bu yeni özellik sayesinde gönderdiğiniz mesajları şu anda bilindiği kadarıyla kısa süre içerisinde düzenleyebileceksiniz.

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