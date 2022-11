WhatsApp'ın Merakla Beklenen Özelliği Kullanıma Sunuldu

WhatsApp, geçtiğimiz haftalarda kendinizle sohbet etmenizi sağlayan bir özellik sunmaya başlayacağını belirtmişti. Kendi hesabınıza mesaj göndermek, diğer WhatsApp görüşmelerinizin hemen yanında bazı bilgileri kolayca erişilebilir tutmanın bir yolu olarak kullanılabilir.

'Kendine Mesaj At' adı verilen özellik, kullanıcıların WhatsApp üzerinden kendilerine not, hatırlatıcı ve alışveriş listesi göndermesine olanak tanıyor.

Pazartesi günü Meta'nın sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması, önümüzdeki haftalarda tüm Android ve iPhone kullanıcılarına ulaşacak olan yeni mesajlaşma özelliğinin kullanıma sunulacağını duyurdu. WhatsApp beta takipçisi WABetaInfo'nun Ekim ayı sonlarında bildirdiğine göre özellik başlangıçta bazı beta test cihazlarıyla test edildi. Şirket TechCrunch'a, özelliğin Dünya çapında kullanıma sunulmaya başladığını onayladı.

Whatsapp'ta Kendine Mesaj Göndermek Artık Mümkün

Kullanıcılar, yeni bir sohbet oluşturduklarında kendilerini WhatsApp'taki kişiler listesinin en üstünde görecekler. Kullanıcılar ayrıca kendi kendine sohbet mesajlarını konuşma listesinin en üstüne sabitleyebilirler.

WhatsApp rakibi Signal, aynı kullanım durumunu ele alan Kendime Not adlı bir özelliğe sahip ve bu özellik kişisel kullanım için mesajlar oluşturmanıza olanak tanıyor ancak WhatsApp'ın yeni kullanıma sunulan ve uygulamadaki kişi listesinin en üstünden erişilebilen özelliğinin aksine Signal, alıcı listesinin en üstünde kendi profilinizi önermiyor. Benzer şekilde topluluk platformu Slack, kullanıcıların kendilerine not göndermesine izin verdiği "Bir Şeyi Not Al" başlıklı özel bir alana sahip.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.