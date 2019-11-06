WhatsApp, Merakla Beklenen Yeni Özelliğini Yayına Aldı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, yeni özelliğini yayına aldı. WhatsApp kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik nihayet yayına alındı.

WhatsApp'a Grup Gizlilik Ayarı Seçeneği Geldi

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 2 milyar kullanıcıya hizmey vermekte. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Artık WhatsApp'da gruplara her isteyen kişi sizi ekleyemeyecek. Yeni gelen özellik sayesinde sizi gruba hangi kişi veya kişilerin ekleyebileceğini seçebileceksiniz.

Gizlilik ayarı özelliği sayesinde rehberinizdeki bir kişinin sizi herhangi bir gruba eklemesine izin verebilir veya rehberinizde bulunmayan bir kişinin sizi herhangi bir gruba eklemesine izin verebilirsiniz. Özelliği kullanmak için uygulamanın ayarlar bölümden gizlilik seçeneğine gelin. Gizlilik seçeneğinden gruplar bölümüne tıklayın. Ardından sizi kimlerin gruplara ekleyebileceğini seçin. Tüm yapmanız gerekenler sadece bu kadar.

Yeni özellik şu anda tüm WhatsApp kullanıcılarının kullanımına açıldı. Özelliği kullanabilmeniz için uygulamayı güncellemeniz yeterli.