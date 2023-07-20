WhatsApp Mesaj Balonunun Tasarımını Genişletiyor!

WhatsApp son zamanlarda gizlilik ayarları gibi daha birçok konuda yenilik yapmayı ve uygulamayı geliştirmeyi hedef aldı. Kullanıcılar, gelen her güncellemede farklı deneyimler yaşıyor. İşte yakında onlara bir yenisi daha eklenecek. Sohbet arayüzü için yeni bir tasarım testi yapılacak. Bu yeni tasarımda mesajlar ekranın genişliğine yayılacak ve böylece ekranda daha fazla içerik görünecek. Tabii yükseklikte herhangi bir değişme olmayacak.

WhatsApp'ın bu tam genişlikteki tasarım haberini WABetaInfo duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bahsi geçen tam genişlikteki mesajlar, sadece Topluluk başlıklarında ve bir tek grup yöneticilerinin mesaj gönderebildiği grup sohbetlerinde gürülebilecek. Böylece bu tür gruplarda yalnızca bir gönderici mesaj gönderebileceğinden, mesajları telefon ekranına yaymak daha uygun olacak.

Hangi Telefonlarda Kullanılabilecek?

Bu yeni özellik WhatsApp Beta'nın Android için olan halinde görüldü ancak hepsinde değil. Bu arayüzü yalnızca bazı beta test kullanıcıları görebiliyor. Android telefonlar dışında yakında iOS işletim sistemli telefon modellerinde de kullanılması ön gürülüyor. Bu sebeple önümüzdeki süreçte tüm WhatsApp kullanıcılarının da bu özelliğe erişebilmesi için daha fazla kullanıcın testine ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor.

Bu yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları daha ferah ve akıcı bir sohbet dizinine sahip olacak. Mesajların ekran genişliğine yayılması belki de daha fazla sohbet etme ihtiyacı doğurarak kullanıcıları uygulamayı daha fazla kullanmaya sevk edebilir.