Whatsapp'a Mesaj Düzenleme Özelliği Geliyor

WhatsApp nihayet daha fazla mesajlaşma özelliği geliştirmeye odaklanıyor ve bugün bir sonraki özelliğin ne olduğu ortaya çıktı. Yeni bir mesajlaşma özelliği olarak mesajlara emoji yoluyla tepki verme özelliğini herkese açık olarak yayınladıktan sonra WhatsApp, şimdi kullanıcıların metin mesajlarını uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde düzenlemesine izin vermek üzere çalışıyor.

Bu özellik üzerinde Whatsapp yetkilileri tam 5 yıl önce çalışıyordu ancak birkaç gün süren çalışmaların ardından bu özelliğin geliştirilmesi aniden durdurulmuştu. Nihayet WhatsApp şimdi tekrar metin mesajları için düzenleme seçeneğini geliştiriyor.

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp kısa mesajları düzenlemenize izin verecek yeni bir seçenek geliştiriyor. Bu nedenle nihayet bir mesaj gönderdikten sonra herhangi bir yazım hatasını düzeltebileksiniz. Muhtemelen düzenlenen mesajların önceki sürümlerini kontrol etmek için bir düzenleme geçmişi olmayacak ancak bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan, özellik yayınlanmadan önce planlar değişebilir.

Whatsapp'ın Mesaj Düzenleme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Ek olarak, kişilerin mesajlarını düzenlemesine izin verecek zaman penceresiyle ilgili ayrıntılar da şu anda bilinmiyor. Bu ekran görüntüsü Android için WhatsApp Beta sürümünden alınmış olsa bile, WhatsApp aynı özelliği iOS ve Masaüstü için WhatsApp Beta sürümüne getirmek üzere çalışıyor ve daha fazla ayrıntı ilerleyen dönemde sunulacak.

Ne yazık ki, bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan Beta test kullanıcılarına ve herkese açık olarak tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında bir bilgi yok.