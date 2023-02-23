Whatsapp'ta Mesaj Düzenleme Özelliği Test Ediliyor! Ne Zaman Gelecek?

Dünyanın en sık kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp, bazı noktalarda Telegram veya iMessage gibi rakiplerine karşı zayıf kalması sebebiyle eleştiriliyordu. Geride bıraktığımız yılda birçok yenilik ile karşımıza çıkan uygulama, yakın zamanda eklenmesi muhtemel mesaj düzenleme özelliği ile birlikte çok daha kullanışlı hale gelecek.

Whatsapp için neredeyse 1 yıldır konuşulan mesaj düzenleme özelliği artık test ediliyor gibi duruyor. WABetaInfo'nun paylaştığı habere göre bazı iOS kullanıcıları Whatsapp'ta mesajları düzenleme özelliğini test edebiliyor. Peki, mesaj düzenleme özelliği nasıl kullanılıyor?

Mesajlar 15 Dakika İçerisinde Düzenlenebilecek

Şimdiye kadar bazı iletişim uygulamalarında yer alan mesaj düzenleme özelliğinin Whatsapp'a eklenmemesi, birçok kullanıcı tarafından eleştiriliyordu. Artk yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar mesajlarını düzenleme şansına sahip olacak.

Buna göre kullanıcılar, gönderdikleri mesajları düzenlemek için 15 dakikaya sahip olacak. Bu süreç içerisinde mesajla ilgili tüm düzeltmeler yapılacak. Fakat sürenin aşıılmasından sonra mesaj düzenlemek artık mümkün olmayacak.

Eğer düzenlenen bir mesajı alan kişi, yeterli işletim sistemi veya uygulama sürümlerini karşılamıyorsa mesajı görmek yerine mesajın iletilemediğine dair bir uyarı görecek. Bu durumda özellikten yararlanmak isteyen iOS kullanıcıların uygulamalarını ve işletim sistemlerini güncellemesi gerekiyor.

Birçok kişi, halihazırda iMessage üzerinden mesaj düzenleme özelliğine aşina olan iOS kullanıcıları üzerinde özelliğin test edilmesinin ardından tüm platformlar için de sunulacağını düşünüyor. Şu an için Whatsapp mesaj düzenleme özelliğinin ne zaman çıkacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.