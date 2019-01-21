WhatsApp, Mesaj İletme Sınırını Düşürdü

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yanlış bilgilerin hızla yayılmasına engel olmak için forward etme yani mesaj iletme özelliğini kullanıcı başına 20'den 5'e düşürdü. Yapılan açıklamada Dünya genelinde WhatsApp kullanıcılarının mesaj forward etme hakkının 20’den 5’e düşürüldüğü duyuruldu.

Son aylarda yapılan sahte haberlerin WhatsApp üzerinden yayılması ile Hindistan'da linç edilerek öldürülen kişiler yabancı basında sıkça yankı bulmaktaydı. Yeni yapılan değişiklik sayesinde artık yalan haberlerin hızlıca yayılmasının önüne geçilmesi hedeflenmekte.

Resmi Instagram hesabımızda paylaşmış olduğumuz türdeki mesajlardan en az 1 defa aldığınızı düşümekteyiz. WhatsApp bu türdeki yalan haberlere sonunda el attı atmasına ancak bu kısıtlama sayesinde sahte mesajların hızlıca yayılmasının önüne geçilir mi bilemiyoruz. Çünkü çoğu kullanıcı kopyala yapıştır yöntemi ile de bu türden mesajlar atmakta.

Özellikle hediye internet kazan şeklinde atılan mesajlar son zamanlarda çok moda ama bu mesajları başkalarına gönderince hediye internet kazanma gibi bir durum bulunmamakta. Sizleri bu konu hakkında bir kez daha uyarmadan geçmeyelim. Eğer bu tür mesajlar alırsanız dikkate almayın.

WhatsApp sizce sahte mesajların önüne geçebilecek mi? Sizler bu tür mesajlar aldınız mı? Bizlere görüşlerinizi yorumlar bölümünden kolayca iletmeyi unutmayın!