WhatsApp Mesaj Silme Özelliği Sonunda Geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp güncelleme aldı ve kesinlikle olmalı dediğimiz bir özellik daha eklendi. WhatsApp’ta artık atılan mesajlar sadece kişinin telefonundan değil karşı tarafın telefonundan da silinmiş olacak. WhatsApp mesaj silme özelliğinin detayları haberimizde.

Tüm platformda kendisine yer bulan ücretsiz mesajlaşma, görüntülü ve sesli iletişim uygulaması WhatsApp’ta artık yanlışlıkla atılan mesajlar son bulacak. Bir süredir WhatsApp Beta sürümünde aktif olan mesaj silme özelliği genel kullanıcıya açıldı.

İlk etapta kısıtlı bir grubun kullanabildiği bu özelliğin tek kötü yanı; kullanıcı mesajı sildiğinde karşı tarafa mesajın silindiğine dair bildirimin gidecek olması. Öte yandan yanlışlıkla gönderilen mesajın 7 dakika içerisinde silinmesi gerekiyor. Bu süre sonunda mesajın - herkes için - silinmesi mümkün olmuyor. Ayrıca bu özelliğin çalışması için her iki tarafında da WhatsApp’ın son sürümünü kullanması gerekiyor. WhatsApp mesaj silme özelliğinin detaylarına Silinen Mesajlar sayfasından ulaşmak mümkün.